SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / DX1
Miguel Antonio Rojas Martinez

DX1

Miguel Antonio Rojas Martinez
0 avis
Fiabilité
69 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 17%
Darwinex-Live
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
6 523
Bénéfice trades:
3 672 (56.29%)
Perte trades:
2 851 (43.71%)
Meilleure transaction:
1 242.61 USD
Pire transaction:
-2 828.18 USD
Bénéfice brut:
181 398.79 USD (8 600 811 pips)
Perte brute:
-164 143.78 USD (3 680 527 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (592.45 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 185.49 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
20.36%
Dernier trade:
56 il y a des minutes
Trades par semaine:
90
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.16
Longs trades:
3 823 (58.61%)
Courts trades:
2 700 (41.39%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
2.65 USD
Bénéfice moyen:
49.40 USD
Perte moyenne:
-57.57 USD
Pertes consécutives maximales:
34 (-2 470.02 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 651.30 USD (4)
Croissance mensuelle:
1.54%
Prévision annuelle:
18.69%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 026.33 USD
Maximal:
7 997.67 USD (7.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.35% (8 063.67 USD)
Par fonds propres:
4.16% (4 881.90 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 3125
GDAXI 650
EURJPY 616
EURAUD 517
EURUSD 382
AUDJPY 351
NZDUSD 318
SP500 295
GBPJPY 133
NDX 48
AUDCAD 9
GBPUSD 6
XAGUSD 5
EURGBP 5
GBPCAD 3
USDCAD 3
USDJPY 3
EURMXN 3
AUDCHF 3
EURNZD 2
EURCHF 2
USDCHF 2
GBPNZD 2
AUDUSD 1
GBPAUD 1
GBPCHF 1
NZDCHF 1
EURCAD 1
CHFJPY 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 18K
GDAXI 2.2K
EURJPY 1.2K
EURAUD -1.3K
EURUSD -832
AUDJPY -110
NZDUSD -54
SP500 -1.5K
GBPJPY -148
NDX -123
AUDCAD 79
GBPUSD 85
XAGUSD -308
EURGBP 588
GBPCAD -51
USDCAD 27
USDJPY -11
EURMXN 23
AUDCHF 9
EURNZD -20
EURCHF 6
USDCHF -10
GBPNZD 48
AUDUSD -5
GBPAUD 5
GBPCHF -37
NZDCHF 23
EURCAD -30
CHFJPY -4
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 267K
GDAXI 96K
EURJPY 105K
EURAUD -62K
EURUSD -18K
AUDJPY -8.4K
NZDUSD 201
SP500 -59K
GBPJPY -5K
NDX -1.7K
AUDCAD 587
GBPUSD 1.3K
XAGUSD -879
EURGBP 1.7K
GBPCAD -316
USDCAD 107
USDJPY 457
EURMXN -742
AUDCHF 64
EURNZD -224
EURCHF 71
USDCHF -15
GBPNZD 687
AUDUSD -125
GBPAUD 59
GBPCHF -308
NZDCHF 207
EURCAD -337
CHFJPY -86
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 242.61 USD
Pire transaction: -2 828 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +592.45 USD
Perte consécutive maximale: -2 470.02 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 17
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Darwinex-Live
0.80 × 6189
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Pepperstone-MT5-Live01
0.98 × 196
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
VantageFXInternational-Live
2.57 × 44
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
XMGlobal-MT5 2
3.27 × 45
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
AdmiralMarkets-Live
3.95 × 329
19 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.12.26 21:20
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.67% of days out of 479 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
DX1
30 USD par mois
17%
0
0
USD
117K
USD
69
93%
6 523
56%
100%
1.10
2.65
USD
7%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.