Miguel Antonio Rojas Martinez

DX1

Miguel Antonio Rojas Martinez
0 comentarios
Fiabilidad
69 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 17%
Darwinex-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
6 523
Transacciones Rentables:
3 672 (56.29%)
Transacciones Irrentables:
2 851 (43.71%)
Mejor transacción:
1 242.61 USD
Peor transacción:
-2 828.18 USD
Beneficio Bruto:
181 398.79 USD (8 600 811 pips)
Pérdidas Brutas:
-164 144.11 USD (3 680 527 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
33 (592.45 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 185.49 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
20.36%
Último trade:
37 minutos
Trades a la semana:
90
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
2.16
Transacciones Largas:
3 823 (58.61%)
Transacciones Cortas:
2 700 (41.39%)
Factor de Beneficio:
1.11
Beneficio Esperado:
2.65 USD
Beneficio medio:
49.40 USD
Pérdidas medias:
-57.57 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
34 (-2 470.02 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 651.30 USD (4)
Crecimiento al mes:
1.54%
Pronóstico anual:
18.69%
Trading algorítmico:
93%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 026.33 USD
Máxima:
7 997.67 USD (7.29%)
Reducción relativa:
De balance:
7.35% (8 063.67 USD)
De fondos:
4.16% (4 881.90 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 3125
GDAXI 650
EURJPY 616
EURAUD 517
EURUSD 382
AUDJPY 351
NZDUSD 318
SP500 295
GBPJPY 133
NDX 48
AUDCAD 9
GBPUSD 6
XAGUSD 5
EURGBP 5
GBPCAD 3
USDCAD 3
USDJPY 3
EURMXN 3
AUDCHF 3
EURNZD 2
EURCHF 2
USDCHF 2
GBPNZD 2
AUDUSD 1
GBPAUD 1
GBPCHF 1
NZDCHF 1
EURCAD 1
CHFJPY 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 18K
GDAXI 2.2K
EURJPY 1.2K
EURAUD -1.3K
EURUSD -832
AUDJPY -110
NZDUSD -54
SP500 -1.5K
GBPJPY -148
NDX -123
AUDCAD 79
GBPUSD 85
XAGUSD -308
EURGBP 588
GBPCAD -51
USDCAD 27
USDJPY -11
EURMXN 23
AUDCHF 9
EURNZD -20
EURCHF 6
USDCHF -10
GBPNZD 48
AUDUSD -5
GBPAUD 5
GBPCHF -37
NZDCHF 23
EURCAD -30
CHFJPY -4
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 267K
GDAXI 96K
EURJPY 105K
EURAUD -62K
EURUSD -18K
AUDJPY -8.4K
NZDUSD 201
SP500 -59K
GBPJPY -5K
NDX -1.7K
AUDCAD 587
GBPUSD 1.3K
XAGUSD -879
EURGBP 1.7K
GBPCAD -316
USDCAD 107
USDJPY 457
EURMXN -742
AUDCHF 64
EURNZD -224
EURCHF 71
USDCHF -15
GBPNZD 687
AUDUSD -125
GBPAUD 59
GBPCHF -308
NZDCHF 207
EURCAD -337
CHFJPY -86
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 242.61 USD
Peor transacción: -2 828 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +592.45 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 470.02 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 17
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Darwinex-Live
0.80 × 6189
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Pepperstone-MT5-Live01
0.98 × 196
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
VantageFXInternational-Live
2.57 × 44
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
XMGlobal-MT5 2
3.27 × 45
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
AdmiralMarkets-Live
3.95 × 329
otros 19...
No hay comentarios
2025.12.26 21:20
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.67% of days out of 479 days of the signal's entire lifetime.
