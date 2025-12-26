SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / DX1
Miguel Antonio Rojas Martinez

DX1

Miguel Antonio Rojas Martinez
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
69 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 17%
Darwinex-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
6 524
Gewinntrades:
3 673 (56.29%)
Verlusttrades:
2 851 (43.70%)
Bester Trade:
1 242.61 USD
Schlechtester Trade:
-2 828.18 USD
Bruttoprofit:
181 406.75 USD (8 600 854 pips)
Bruttoverlust:
-164 144.55 USD (3 680 527 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
33 (592.45 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 185.49 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
20.36%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
87
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
2.16
Long-Positionen:
3 824 (58.61%)
Short-Positionen:
2 700 (41.39%)
Profit-Faktor:
1.11
Mathematische Gewinnerwartung:
2.65 USD
Durchschnittlicher Profit:
49.39 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-57.57 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
34 (-2 470.02 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 651.30 USD (4)
Wachstum pro Monat :
1.55%
Jahresprognose:
18.69%
Algo-Trading:
93%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 026.33 USD
Maximaler:
7 997.67 USD (7.29%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.35% (8 063.67 USD)
Kapital:
4.16% (4 881.90 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 3125
GDAXI 650
EURJPY 616
EURAUD 517
EURUSD 382
AUDJPY 351
NZDUSD 318
SP500 296
GBPJPY 133
NDX 48
AUDCAD 9
GBPUSD 6
XAGUSD 5
EURGBP 5
GBPCAD 3
USDCAD 3
USDJPY 3
EURMXN 3
AUDCHF 3
EURNZD 2
EURCHF 2
USDCHF 2
GBPNZD 2
AUDUSD 1
GBPAUD 1
GBPCHF 1
NZDCHF 1
EURCAD 1
CHFJPY 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 18K
GDAXI 2.2K
EURJPY 1.2K
EURAUD -1.3K
EURUSD -832
AUDJPY -110
NZDUSD -54
SP500 -1.5K
GBPJPY -148
NDX -123
AUDCAD 79
GBPUSD 85
XAGUSD -308
EURGBP 588
GBPCAD -51
USDCAD 27
USDJPY -11
EURMXN 23
AUDCHF 9
EURNZD -20
EURCHF 6
USDCHF -10
GBPNZD 48
AUDUSD -5
GBPAUD 5
GBPCHF -37
NZDCHF 23
EURCAD -30
CHFJPY -4
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 267K
GDAXI 96K
EURJPY 105K
EURAUD -62K
EURUSD -18K
AUDJPY -8.4K
NZDUSD 201
SP500 -59K
GBPJPY -5K
NDX -1.7K
AUDCAD 587
GBPUSD 1.3K
XAGUSD -879
EURGBP 1.7K
GBPCAD -316
USDCAD 107
USDJPY 457
EURMXN -742
AUDCHF 64
EURNZD -224
EURCHF 71
USDCHF -15
GBPNZD 687
AUDUSD -125
GBPAUD 59
GBPCHF -308
NZDCHF 207
EURCAD -337
CHFJPY -86
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 242.61 USD
Schlechtester Trade: -2 828 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +592.45 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 470.02 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 17
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Darwinex-Live
0.80 × 6189
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Pepperstone-MT5-Live01
0.98 × 196
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
VantageFXInternational-Live
2.57 × 44
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
XMGlobal-MT5 2
3.27 × 45
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
AdmiralMarkets-Live
3.95 × 329
noch 19 ...
Keine Bewertungen
2025.12.26 21:20
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.67% of days out of 479 days of the signal's entire lifetime.
