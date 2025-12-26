- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
6 524
利益トレード:
3 673 (56.29%)
損失トレード:
2 851 (43.70%)
ベストトレード:
1 242.61 USD
最悪のトレード:
-2 828.18 USD
総利益:
181 406.75 USD (8 600 854 pips)
総損失:
-164 144.55 USD (3 680 527 pips)
最大連続の勝ち:
33 (592.45 USD)
最大連続利益:
3 185.49 USD (18)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
20.36%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
88
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
2.16
長いトレード:
3 824 (58.61%)
短いトレード:
2 700 (41.39%)
プロフィットファクター:
1.11
期待されたペイオフ:
2.65 USD
平均利益:
49.39 USD
平均損失:
-57.57 USD
最大連続の負け:
34 (-2 470.02 USD)
最大連続損失:
-4 651.30 USD (4)
月間成長:
1.55%
年間予想:
18.69%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 026.33 USD
最大の:
7 997.67 USD (7.29%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.35% (8 063.67 USD)
エクイティによる:
4.16% (4 881.90 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3125
|GDAXI
|650
|EURJPY
|616
|EURAUD
|517
|EURUSD
|382
|AUDJPY
|351
|NZDUSD
|318
|SP500
|296
|GBPJPY
|133
|NDX
|48
|AUDCAD
|9
|GBPUSD
|6
|XAGUSD
|5
|EURGBP
|5
|GBPCAD
|3
|USDCAD
|3
|USDJPY
|3
|EURMXN
|3
|AUDCHF
|3
|EURNZD
|2
|EURCHF
|2
|USDCHF
|2
|GBPNZD
|2
|AUDUSD
|1
|GBPAUD
|1
|GBPCHF
|1
|NZDCHF
|1
|EURCAD
|1
|CHFJPY
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|18K
|GDAXI
|2.2K
|EURJPY
|1.2K
|EURAUD
|-1.3K
|EURUSD
|-832
|AUDJPY
|-110
|NZDUSD
|-54
|SP500
|-1.5K
|GBPJPY
|-148
|NDX
|-123
|AUDCAD
|79
|GBPUSD
|85
|XAGUSD
|-308
|EURGBP
|588
|GBPCAD
|-51
|USDCAD
|27
|USDJPY
|-11
|EURMXN
|23
|AUDCHF
|9
|EURNZD
|-20
|EURCHF
|6
|USDCHF
|-10
|GBPNZD
|48
|AUDUSD
|-5
|GBPAUD
|5
|GBPCHF
|-37
|NZDCHF
|23
|EURCAD
|-30
|CHFJPY
|-4
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|267K
|GDAXI
|96K
|EURJPY
|105K
|EURAUD
|-62K
|EURUSD
|-18K
|AUDJPY
|-8.4K
|NZDUSD
|201
|SP500
|-59K
|GBPJPY
|-5K
|NDX
|-1.7K
|AUDCAD
|587
|GBPUSD
|1.3K
|XAGUSD
|-879
|EURGBP
|1.7K
|GBPCAD
|-316
|USDCAD
|107
|USDJPY
|457
|EURMXN
|-742
|AUDCHF
|64
|EURNZD
|-224
|EURCHF
|71
|USDCHF
|-15
|GBPNZD
|687
|AUDUSD
|-125
|GBPAUD
|59
|GBPCHF
|-308
|NZDCHF
|207
|EURCAD
|-337
|CHFJPY
|-86
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 242.61 USD
最悪のトレード: -2 828 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +592.45 USD
最大連続損失: -2 470.02 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 17
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Darwinex-Live
|0.80 × 6189
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.98 × 196
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.07 × 462
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 8
|
VantageFXInternational-Live
|2.57 × 44
|
TickmillUK-Live
|2.67 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.22 × 9
|
XMGlobal-MT5 2
|3.27 × 45
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.50 × 6
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.89 × 38
|
AdmiralMarkets-Live
|3.95 × 329
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
17%
0
0
USD
USD
117K
USD
USD
69
93%
6 524
56%
100%
1.10
2.65
USD
USD
7%
1:200