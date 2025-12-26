いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

AdmiralsGroup-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real 0.00 × 3 ICMarketsEU-MT5 0.00 × 1 OneRoyal-Server 0.00 × 2 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 17 RoboForex-ECN 0.15 × 33 VTMarkets-Live 0.22 × 55 AmanaCapital-Live 0.63 × 875 Darwinex-Live 0.80 × 6189 Exness-MT5Real3 0.85 × 167 Pepperstone-MT5-Live01 0.98 × 196 SMCapitalMarkets-Live2 1.00 × 2 PrimeCodex-MT5 1.07 × 462 GFXSecurities-GFXSECURITIES 1.33 × 3 ICMarketsSC-MT5 1.56 × 36 Ava-Real 1-MT5 2.50 × 8 VantageFXInternational-Live 2.57 × 44 TickmillUK-Live 2.67 × 9 BlackBullMarkets-Live 3.00 × 1 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 3.22 × 9 XMGlobal-MT5 2 3.27 × 45 ForexTimeFXTM-Live01 3.32 × 19 ICMarketsSC-MT5-4 3.50 × 6 KuberaCapitalMarkets-Server 3.89 × 38 AdmiralMarkets-Live 3.95 × 329 19 より多く... リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録 リアルタイムでトレードを見るためにはまたは