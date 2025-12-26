信号部分
信号 / MetaTrader 5 / DX1
Miguel Antonio Rojas Martinez

DX1

Miguel Antonio Rojas Martinez
0条评论
可靠性
69
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 17%
Darwinex-Live
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
6 523
盈利交易:
3 672 (56.29%)
亏损交易:
2 851 (43.71%)
最好交易:
1 242.61 USD
最差交易:
-2 828.18 USD
毛利:
181 398.79 USD (8 600 811 pips)
毛利亏损:
-164 143.78 USD (3 680 527 pips)
最大连续赢利:
33 (592.45 USD)
最大连续盈利:
3 185.49 USD (18)
夏普比率:
0.03
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
20.36%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
90
平均持有时间:
1 一天
采收率:
2.16
长期交易:
3 823 (58.61%)
短期交易:
2 700 (41.39%)
利润因子:
1.11
预期回报:
2.65 USD
平均利润:
49.40 USD
平均损失:
-57.57 USD
最大连续失误:
34 (-2 470.02 USD)
最大连续亏损:
-4 651.30 USD (4)
每月增长:
1.54%
年度预测:
18.69%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
1 026.33 USD
最大值:
7 997.67 USD (7.29%)
相对跌幅:
结余:
7.35% (8 063.67 USD)
净值:
4.16% (4 881.90 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 3125
GDAXI 650
EURJPY 616
EURAUD 517
EURUSD 382
AUDJPY 351
NZDUSD 318
SP500 295
GBPJPY 133
NDX 48
AUDCAD 9
GBPUSD 6
XAGUSD 5
EURGBP 5
GBPCAD 3
USDCAD 3
USDJPY 3
EURMXN 3
AUDCHF 3
EURNZD 2
EURCHF 2
USDCHF 2
GBPNZD 2
AUDUSD 1
GBPAUD 1
GBPCHF 1
NZDCHF 1
EURCAD 1
CHFJPY 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 18K
GDAXI 2.2K
EURJPY 1.2K
EURAUD -1.3K
EURUSD -832
AUDJPY -110
NZDUSD -54
SP500 -1.5K
GBPJPY -148
NDX -123
AUDCAD 79
GBPUSD 85
XAGUSD -308
EURGBP 588
GBPCAD -51
USDCAD 27
USDJPY -11
EURMXN 23
AUDCHF 9
EURNZD -20
EURCHF 6
USDCHF -10
GBPNZD 48
AUDUSD -5
GBPAUD 5
GBPCHF -37
NZDCHF 23
EURCAD -30
CHFJPY -4
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 267K
GDAXI 96K
EURJPY 105K
EURAUD -62K
EURUSD -18K
AUDJPY -8.4K
NZDUSD 201
SP500 -59K
GBPJPY -5K
NDX -1.7K
AUDCAD 587
GBPUSD 1.3K
XAGUSD -879
EURGBP 1.7K
GBPCAD -316
USDCAD 107
USDJPY 457
EURMXN -742
AUDCHF 64
EURNZD -224
EURCHF 71
USDCHF -15
GBPNZD 687
AUDUSD -125
GBPAUD 59
GBPCHF -308
NZDCHF 207
EURCAD -337
CHFJPY -86
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 242.61 USD
最差交易: -2 828 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +592.45 USD
最大连续亏损: -2 470.02 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 17
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Darwinex-Live
0.80 × 6189
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Pepperstone-MT5-Live01
0.98 × 196
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
VantageFXInternational-Live
2.57 × 44
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
XMGlobal-MT5 2
3.27 × 45
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
AdmiralMarkets-Live
3.95 × 329
没有评论
2025.12.26 21:20
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.67% of days out of 479 days of the signal's entire lifetime.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
DX1
每月30 USD
17%
0
0
USD
117K
USD
69
93%
6 523
56%
100%
1.10
2.65
USD
7%
1:200
复制

