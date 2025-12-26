СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Skin in the Game
Pablo Filipe Soares De Almeida

Skin in the Game

Pablo Filipe Soares De Almeida
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2025 2%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
8 (80.00%)
Убыточных трейдов:
2 (20.00%)
Лучший трейд:
4.17 USD
Худший трейд:
-7.61 USD
Общая прибыль:
18.33 USD (7 336 pips)
Общий убыток:
-15.82 USD (528 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (7.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
7.57 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
0.85%
Макс. загрузка депозита:
45.43%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
0.33
Длинных трейдов:
4 (40.00%)
Коротких трейдов:
6 (60.00%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
0.25 USD
Средняя прибыль:
2.29 USD
Средний убыток:
-7.91 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-7.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.61 USD (1)
Прирост в месяц:
2.47%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.25 USD
Максимальная:
7.72 USD (7.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.26% (7.72 USD)
По эквити:
4.64% (4.88 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 4
USDJPY 3
BTCUSD 2
US500 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -8
USDJPY 6
BTCUSD 3
US500 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 52
USDJPY 66
BTCUSD 6K
US500 690
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.17 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +7.57 USD
Макс. убыток в серии: -7.61 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
9.67 × 103
TradeMaxGlobal-Live
11.69 × 99
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
Нет отзывов
2026.01.02 12:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.01 12:32
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.29 03:14
Share of trading days is too low
2025.12.29 03:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.28 01:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 01:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 18:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.26 18:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 18:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Копировать

