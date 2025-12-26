- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
10
利益トレード:
8 (80.00%)
損失トレード:
2 (20.00%)
ベストトレード:
4.17 USD
最悪のトレード:
-7.61 USD
総利益:
18.33 USD (7 336 pips)
総損失:
-15.82 USD (528 pips)
最大連続の勝ち:
3 (7.57 USD)
最大連続利益:
7.57 USD (3)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
0.85%
最大入金額:
45.43%
最近のトレード:
12 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
14 分
リカバリーファクター:
0.33
長いトレード:
4 (40.00%)
短いトレード:
6 (60.00%)
プロフィットファクター:
1.16
期待されたペイオフ:
0.25 USD
平均利益:
2.29 USD
平均損失:
-7.91 USD
最大連続の負け:
1 (-7.61 USD)
最大連続損失:
-7.61 USD (1)
月間成長:
2.47%
アルゴリズム取引:
90%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.25 USD
最大の:
7.72 USD (7.33%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.26% (7.72 USD)
エクイティによる:
4.64% (4.88 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|USDJPY
|3
|BTCUSD
|2
|US500
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-8
|USDJPY
|6
|BTCUSD
|3
|US500
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|52
|USDJPY
|66
|BTCUSD
|6K
|US500
|690
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4.17 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +7.57 USD
最大連続損失: -7.61 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CapitalPointTrading-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.67 × 103
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
35 USD/月
2%
0
0
USD
USD
105
USD
USD
1
90%
10
80%
1%
1.15
0.25
USD
USD
7%
1:500