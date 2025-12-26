SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Skin in the Game
Pablo Filipe Soares De Almeida

Skin in the Game

Pablo Filipe Soares De Almeida
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD por mês
crescimento desde 2025 2%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
10
Negociações com lucro:
8 (80.00%)
Negociações com perda:
2 (20.00%)
Melhor negociação:
4.17 USD
Pior negociação:
-7.61 USD
Lucro bruto:
18.33 USD (7 336 pips)
Perda bruta:
-15.82 USD (528 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (7.57 USD)
Máximo lucro consecutivo:
7.57 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
0.85%
Depósito máximo carregado:
45.43%
Último negócio:
12 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
14 minutos
Fator de recuperação:
0.33
Negociações longas:
4 (40.00%)
Negociações curtas:
6 (60.00%)
Fator de lucro:
1.16
Valor esperado:
0.25 USD
Lucro médio:
2.29 USD
Perda média:
-7.91 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-7.61 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7.61 USD (1)
Crescimento mensal:
2.47%
Algotrading:
90%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.25 USD
Máximo:
7.72 USD (7.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.26% (7.72 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.64% (4.88 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 4
USDJPY 3
BTCUSD 2
US500 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -8
USDJPY 6
BTCUSD 3
US500 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 52
USDJPY 66
BTCUSD 6K
US500 690
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4.17 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +7.57 USD
Máxima perda consecutiva: -7.61 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
9.67 × 103
TradeMaxGlobal-Live
11.69 × 99
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2026.01.02 12:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.01 12:32
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.29 03:14
Share of trading days is too low
2025.12.29 03:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.28 01:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 01:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 18:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.26 18:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 18:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Skin in the Game
35 USD por mês
2%
0
0
USD
105
USD
1
90%
10
80%
1%
1.15
0.25
USD
7%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.