- 자본
- 축소
트레이드:
17
이익 거래:
12 (70.58%)
손실 거래:
5 (29.41%)
최고의 거래:
4.17 USD
최악의 거래:
-7.61 USD
총 수익:
26.99 USD (22 643 pips)
총 손실:
-31.99 USD (26 567 pips)
연속 최대 이익:
3 (7.57 USD)
연속 최대 이익:
7.57 USD (3)
샤프 비율:
-0.00
거래 활동:
0.85%
최대 입금량:
45.43%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
11 분
회복 요인:
-0.42
롱(주식매수):
10 (58.82%)
숏(주식차입매도):
7 (41.18%)
수익 요인:
0.84
기대수익:
-0.29 USD
평균 이익:
2.25 USD
평균 손실:
-6.40 USD
연속 최대 손실:
2 (-10.22 USD)
연속 최대 손실:
-10.22 USD (2)
월별 성장률:
-4.83%
Algo 트레이딩:
94%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
8.39 USD
최대한의:
11.86 USD (11.26%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.50% (11.16 USD)
자본금별:
4.64% (4.88 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|6
|USDJPY
|5
|XAUUSD
|5
|US500
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|-2
|USDJPY
|8
|XAUUSD
|-13
|US500
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|-4.3K
|USDJPY
|123
|XAUUSD
|-437
|US500
|690
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +4.17 USD
최악의 거래: -8 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +7.57 USD
연속 최대 손실: -10.22 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "CapitalPointTrading-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.67 × 103
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 35 USD
-5%
0
0
USD
USD
98
USD
USD
2
94%
17
70%
1%
0.84
-0.29
USD
USD
10%
1:500