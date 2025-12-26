- 成长
交易:
10
盈利交易:
8 (80.00%)
亏损交易:
2 (20.00%)
最好交易:
4.17 USD
最差交易:
-7.61 USD
毛利:
18.33 USD (7 336 pips)
毛利亏损:
-15.82 USD (528 pips)
最大连续赢利:
3 (7.57 USD)
最大连续盈利:
7.57 USD (3)
夏普比率:
0.16
交易活动:
0.85%
最大入金加载:
45.43%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
14 分钟
采收率:
0.33
长期交易:
4 (40.00%)
短期交易:
6 (60.00%)
利润因子:
1.16
预期回报:
0.25 USD
平均利润:
2.29 USD
平均损失:
-7.91 USD
最大连续失误:
1 (-7.61 USD)
最大连续亏损:
-7.61 USD (1)
每月增长:
2.47%
算法交易:
90%
结余跌幅:
绝对:
4.25 USD
最大值:
7.72 USD (7.33%)
相对跌幅:
结余:
7.26% (7.72 USD)
净值:
4.64% (4.88 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|USDJPY
|3
|BTCUSD
|2
|US500
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-8
|USDJPY
|6
|BTCUSD
|3
|US500
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|52
|USDJPY
|66
|BTCUSD
|6K
|US500
|690
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.17 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +7.57 USD
最大连续亏损: -7.61 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CapitalPointTrading-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.67 × 103
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
