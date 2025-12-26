- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
8 (80.00%)
Loss Trade:
2 (20.00%)
Best Trade:
4.17 USD
Worst Trade:
-7.61 USD
Profitto lordo:
18.33 USD (7 336 pips)
Perdita lorda:
-15.82 USD (528 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (7.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.57 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
0.85%
Massimo carico di deposito:
45.43%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
0.33
Long Trade:
4 (40.00%)
Short Trade:
6 (60.00%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
0.25 USD
Profitto medio:
2.29 USD
Perdita media:
-7.91 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-7.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.61 USD (1)
Crescita mensile:
2.47%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.25 USD
Massimale:
7.72 USD (7.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.26% (7.72 USD)
Per equità:
4.64% (4.88 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|USDJPY
|3
|BTCUSD
|2
|US500
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-8
|USDJPY
|6
|BTCUSD
|3
|US500
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|52
|USDJPY
|66
|BTCUSD
|6K
|US500
|690
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.17 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +7.57 USD
Massima perdita consecutiva: -7.61 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.67 × 103
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
35USD al mese
2%
0
0
USD
USD
105
USD
USD
1
90%
10
80%
1%
1.15
0.25
USD
USD
7%
1:500