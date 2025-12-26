- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
10
Gewinntrades:
8 (80.00%)
Verlusttrades:
2 (20.00%)
Bester Trade:
4.17 USD
Schlechtester Trade:
-7.61 USD
Bruttoprofit:
18.33 USD (7 336 pips)
Bruttoverlust:
-15.82 USD (528 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (7.57 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
7.57 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
0.85%
Max deposit load:
45.43%
Letzter Trade:
12 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
14 Minuten
Erholungsfaktor:
0.33
Long-Positionen:
4 (40.00%)
Short-Positionen:
6 (60.00%)
Profit-Faktor:
1.16
Mathematische Gewinnerwartung:
0.25 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.29 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.91 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-7.61 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7.61 USD (1)
Wachstum pro Monat :
2.47%
Algo-Trading:
90%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.25 USD
Maximaler:
7.72 USD (7.33%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.26% (7.72 USD)
Kapital:
4.64% (4.88 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|USDJPY
|3
|BTCUSD
|2
|US500
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-8
|USDJPY
|6
|BTCUSD
|3
|US500
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|52
|USDJPY
|66
|BTCUSD
|6K
|US500
|690
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +4.17 USD
Schlechtester Trade: -8 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +7.57 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7.61 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CapitalPointTrading-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.67 × 103
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
35 USD pro Monat
2%
0
0
USD
USD
105
USD
USD
1
90%
10
80%
1%
1.15
0.25
USD
USD
7%
1:500