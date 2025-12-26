SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Skin in the Game
Pablo Filipe Soares De Almeida

Skin in the Game

Pablo Filipe Soares De Almeida
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 35 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 2%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
10
Gewinntrades:
8 (80.00%)
Verlusttrades:
2 (20.00%)
Bester Trade:
4.17 USD
Schlechtester Trade:
-7.61 USD
Bruttoprofit:
18.33 USD (7 336 pips)
Bruttoverlust:
-15.82 USD (528 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (7.57 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
7.57 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
0.85%
Max deposit load:
45.43%
Letzter Trade:
12 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
14 Minuten
Erholungsfaktor:
0.33
Long-Positionen:
4 (40.00%)
Short-Positionen:
6 (60.00%)
Profit-Faktor:
1.16
Mathematische Gewinnerwartung:
0.25 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.29 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.91 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-7.61 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7.61 USD (1)
Wachstum pro Monat :
2.47%
Algo-Trading:
90%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.25 USD
Maximaler:
7.72 USD (7.33%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.26% (7.72 USD)
Kapital:
4.64% (4.88 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 4
USDJPY 3
BTCUSD 2
US500 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -8
USDJPY 6
BTCUSD 3
US500 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 52
USDJPY 66
BTCUSD 6K
US500 690
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4.17 USD
Schlechtester Trade: -8 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +7.57 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7.61 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CapitalPointTrading-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
9.67 × 103
TradeMaxGlobal-Live
11.69 × 99
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2026.01.02 12:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.01 12:32
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.29 03:14
Share of trading days is too low
2025.12.29 03:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.28 01:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 01:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 18:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.26 18:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 18:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Skin in the Game
35 USD pro Monat
2%
0
0
USD
105
USD
1
90%
10
80%
1%
1.15
0.25
USD
7%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.