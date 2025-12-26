- Incremento
Total de Trades:
10
Transacciones Rentables:
8 (80.00%)
Transacciones Irrentables:
2 (20.00%)
Mejor transacción:
4.17 USD
Peor transacción:
-7.61 USD
Beneficio Bruto:
18.33 USD (7 336 pips)
Pérdidas Brutas:
-15.82 USD (528 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (7.57 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
7.57 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
0.85%
Carga máxima del depósito:
45.43%
Último trade:
14 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
14 minutos
Factor de Recuperación:
0.33
Transacciones Largas:
4 (40.00%)
Transacciones Cortas:
6 (60.00%)
Factor de Beneficio:
1.16
Beneficio Esperado:
0.25 USD
Beneficio medio:
2.29 USD
Pérdidas medias:
-7.91 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-7.61 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7.61 USD (1)
Crecimiento al mes:
2.47%
Trading algorítmico:
90%
Reducción de balance:
Absoluto:
4.25 USD
Máxima:
7.72 USD (7.33%)
Reducción relativa:
De balance:
7.26% (7.72 USD)
De fondos:
4.64% (4.88 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|USDJPY
|3
|BTCUSD
|2
|US500
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-8
|USDJPY
|6
|BTCUSD
|3
|US500
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|52
|USDJPY
|66
|BTCUSD
|6K
|US500
|690
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.67 × 103
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
