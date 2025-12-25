СигналыРазделы
Sergei Vdovin

Alfa gold

Sergei Vdovin
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2025 -3%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
27
Прибыльных трейдов:
14 (51.85%)
Убыточных трейдов:
13 (48.15%)
Лучший трейд:
2 511.59 RUB
Худший трейд:
-1 923.71 RUB
Общая прибыль:
11 691.16 RUB (15 076 pips)
Общий убыток:
-12 674.93 RUB (16 382 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (3 614.61 RUB)
Макс. прибыль в серии:
8 076.55 RUB (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
40.98%
Макс. загрузка депозита:
104.20%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
-0.12
Длинных трейдов:
15 (55.56%)
Коротких трейдов:
12 (44.44%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-36.44 RUB
Средняя прибыль:
835.08 RUB
Средний убыток:
-974.99 RUB
Макс. серия проигрышей:
8 (-4 510.24 RUB)
Макс. убыток в серии:
-8 164.69 RUB (5)
Прирост в месяц:
-2.94%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
983.77 RUB
Максимальная:
8 164.69 RUB (20.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.07% (8 164.69 RUB)
По эквити:
9.54% (3 102.94 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDrfd 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDrfd -16
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDrfd -1.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 511.59 RUB
Худший трейд: -1 924 RUB
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +3 614.61 RUB
Макс. убыток в серии: -4 510.24 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.26 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.25 14:50
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.25 14:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 14:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
