Sergei Vdovin

Alfa gold

Sergei Vdovin
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
月額  49  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -3%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
16
利益トレード:
8 (50.00%)
損失トレード:
8 (50.00%)
ベストトレード:
1 177.03 RUB
最悪のトレード:
-1 329.40 RUB
総利益:
3 614.61 RUB (4 626 pips)
総損失:
-4 510.24 RUB (5 836 pips)
最大連続の勝ち:
8 (3 614.61 RUB)
最大連続利益:
3 614.61 RUB (8)
シャープレシオ:
-0.08
取引アクティビティ:
22.38%
最大入金額:
104.06%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
25 分
リカバリーファクター:
-0.20
長いトレード:
8 (50.00%)
短いトレード:
8 (50.00%)
プロフィットファクター:
0.80
期待されたペイオフ:
-55.98 RUB
平均利益:
451.83 RUB
平均損失:
-563.78 RUB
最大連続の負け:
8 (-4 510.24 RUB)
最大連続損失:
-4 510.24 RUB (8)
月間成長:
-2.67%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
895.63 RUB
最大の:
4 510.24 RUB (12.15%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.15% (4 510.24 RUB)
エクイティによる:
6.15% (2 004.02 RUB)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDrfd 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDrfd -15
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDrfd -1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 177.03 RUB
最悪のトレード: -1 329 RUB
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +3 614.61 RUB
最大連続損失: -4 510.24 RUB

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.26 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.25 14:50
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.25 14:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 14:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
