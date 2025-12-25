- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
16
利益トレード:
8 (50.00%)
損失トレード:
8 (50.00%)
ベストトレード:
1 177.03 RUB
最悪のトレード:
-1 329.40 RUB
総利益:
3 614.61 RUB (4 626 pips)
総損失:
-4 510.24 RUB (5 836 pips)
最大連続の勝ち:
8 (3 614.61 RUB)
最大連続利益:
3 614.61 RUB (8)
シャープレシオ:
-0.08
取引アクティビティ:
22.38%
最大入金額:
104.06%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
25 分
リカバリーファクター:
-0.20
長いトレード:
8 (50.00%)
短いトレード:
8 (50.00%)
プロフィットファクター:
0.80
期待されたペイオフ:
-55.98 RUB
平均利益:
451.83 RUB
平均損失:
-563.78 RUB
最大連続の負け:
8 (-4 510.24 RUB)
最大連続損失:
-4 510.24 RUB (8)
月間成長:
-2.67%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
895.63 RUB
最大の:
4 510.24 RUB (12.15%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.15% (4 510.24 RUB)
エクイティによる:
6.15% (2 004.02 RUB)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDrfd
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDrfd
|-15
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDrfd
|-1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
