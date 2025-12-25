SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Alfa gold
Sergei Vdovin

Alfa gold

Sergei Vdovin
0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 49 USD al mes
incremento desde 2025 -3%
AlfaForexRU-Real
1:40
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
27
Transacciones Rentables:
14 (51.85%)
Transacciones Irrentables:
13 (48.15%)
Mejor transacción:
2 511.59 RUB
Peor transacción:
-1 923.71 RUB
Beneficio Bruto:
11 691.16 RUB (15 076 pips)
Pérdidas Brutas:
-12 674.93 RUB (16 382 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (3 614.61 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
8 076.55 RUB (6)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
44.50%
Carga máxima del depósito:
104.20%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
29
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
-0.12
Transacciones Largas:
15 (55.56%)
Transacciones Cortas:
12 (44.44%)
Factor de Beneficio:
0.92
Beneficio Esperado:
-36.44 RUB
Beneficio medio:
835.08 RUB
Pérdidas medias:
-974.99 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-4 510.24 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-8 164.69 RUB (5)
Crecimiento al mes:
-2.94%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
983.77 RUB
Máxima:
8 164.69 RUB (20.07%)
Reducción relativa:
De balance:
20.07% (8 164.69 RUB)
De fondos:
9.54% (3 102.94 RUB)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDrfd 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDrfd -16
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDrfd -1.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 511.59 RUB
Peor transacción: -1 924 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +3 614.61 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -4 510.24 RUB

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AlfaForexRU-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.26 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.25 14:50
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.25 14:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 14:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Alfa gold
49 USD al mes
-3%
0
0
USD
33K
RUB
1
0%
27
51%
44%
0.92
-36.44
RUB
20%
1:40
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.