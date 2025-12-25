- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
16
Negociações com lucro:
8 (50.00%)
Negociações com perda:
8 (50.00%)
Melhor negociação:
1 177.03 RUB
Pior negociação:
-1 329.40 RUB
Lucro bruto:
3 614.61 RUB (4 626 pips)
Perda bruta:
-4 510.24 RUB (5 836 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (3 614.61 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
3 614.61 RUB (8)
Índice de Sharpe:
-0.08
Atividade de negociação:
22.38%
Depósito máximo carregado:
104.06%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
25 minutos
Fator de recuperação:
-0.20
Negociações longas:
8 (50.00%)
Negociações curtas:
8 (50.00%)
Fator de lucro:
0.80
Valor esperado:
-55.98 RUB
Lucro médio:
451.83 RUB
Perda média:
-563.78 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-4 510.24 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-4 510.24 RUB (8)
Crescimento mensal:
-2.67%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
895.63 RUB
Máximo:
4 510.24 RUB (12.15%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.15% (4 510.24 RUB)
Pelo Capital Líquido:
6.15% (2 004.02 RUB)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDrfd
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDrfd
|-15
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDrfd
|-1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 177.03 RUB
Pior negociação: -1 329 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +3 614.61 RUB
Máxima perda consecutiva: -4 510.24 RUB
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
49 USD por mês
-3%
0
0
USD
USD
33K
RUB
RUB
1
0%
16
50%
22%
0.80
-55.98
RUB
RUB
12%
1:40