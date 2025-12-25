信号部分
Sergei Vdovin

Alfa gold

Sergei Vdovin
0条评论
1
0 / 0 USD
每月复制 49 USD per 
增长自 2025 -3%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
27
盈利交易:
14 (51.85%)
亏损交易:
13 (48.15%)
最好交易:
2 511.59 RUB
最差交易:
-1 923.71 RUB
毛利:
11 691.16 RUB (15 076 pips)
毛利亏损:
-12 674.93 RUB (16 382 pips)
最大连续赢利:
8 (3 614.61 RUB)
最大连续盈利:
8 076.55 RUB (6)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
43.45%
最大入金加载:
104.20%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
29
平均持有时间:
5 小时
采收率:
-0.12
长期交易:
15 (55.56%)
短期交易:
12 (44.44%)
利润因子:
0.92
预期回报:
-36.44 RUB
平均利润:
835.08 RUB
平均损失:
-974.99 RUB
最大连续失误:
8 (-4 510.24 RUB)
最大连续亏损:
-8 164.69 RUB (5)
每月增长:
-2.94%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
983.77 RUB
最大值:
8 164.69 RUB (20.07%)
相对跌幅:
结余:
20.07% (8 164.69 RUB)
净值:
9.54% (3 102.94 RUB)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDrfd 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDrfd -16
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDrfd -1.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2 511.59 RUB
最差交易: -1 924 RUB
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +3 614.61 RUB
最大连续亏损: -4 510.24 RUB

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

2025.12.26 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.25 14:50
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.25 14:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 14:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
