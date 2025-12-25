- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
27
盈利交易:
14 (51.85%)
亏损交易:
13 (48.15%)
最好交易:
2 511.59 RUB
最差交易:
-1 923.71 RUB
毛利:
11 691.16 RUB (15 076 pips)
毛利亏损:
-12 674.93 RUB (16 382 pips)
最大连续赢利:
8 (3 614.61 RUB)
最大连续盈利:
8 076.55 RUB (6)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
43.45%
最大入金加载:
104.20%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
29
平均持有时间:
5 小时
采收率:
-0.12
长期交易:
15 (55.56%)
短期交易:
12 (44.44%)
利润因子:
0.92
预期回报:
-36.44 RUB
平均利润:
835.08 RUB
平均损失:
-974.99 RUB
最大连续失误:
8 (-4 510.24 RUB)
最大连续亏损:
-8 164.69 RUB (5)
每月增长:
-2.94%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
983.77 RUB
最大值:
8 164.69 RUB (20.07%)
相对跌幅:
结余:
20.07% (8 164.69 RUB)
净值:
9.54% (3 102.94 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDrfd
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDrfd
|-16
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDrfd
|-1.3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 511.59 RUB
最差交易: -1 924 RUB
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +3 614.61 RUB
最大连续亏损: -4 510.24 RUB
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月49 USD
-3%
0
0
USD
USD
33K
RUB
RUB
1
0%
27
51%
43%
0.92
-36.44
RUB
RUB
20%
1:40