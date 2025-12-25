- 자본
- 축소
트레이드:
47
이익 거래:
27 (57.44%)
손실 거래:
20 (42.55%)
최고의 거래:
5 008.75 RUB
최악의 거래:
-3 828.24 RUB
총 수익:
32 576.64 RUB (40 081 pips)
총 손실:
-24 201.67 RUB (28 512 pips)
연속 최대 이익:
9 (14 820.63 RUB)
연속 최대 이익:
14 820.63 RUB (9)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
46.75%
최대 입금량:
114.48%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
22
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
0.94
롱(주식매수):
25 (53.19%)
숏(주식차입매도):
22 (46.81%)
수익 요인:
1.35
기대수익:
178.19 RUB
평균 이익:
1 206.54 RUB
평균 손실:
-1 210.08 RUB
연속 최대 손실:
8 (-4 510.24 RUB)
연속 최대 손실:
-8 893.42 RUB (4)
월별 성장률:
25.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
983.77 RUB
최대한의:
8 893.42 RUB (17.52%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.07% (8 164.69 RUB)
자본금별:
15.47% (7 429.29 RUB)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDrfd
|47
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDrfd
|139
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDrfd
|12K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +5 008.75 RUB
최악의 거래: -3 828 RUB
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +14 820.63 RUB
연속 최대 손실: -4 510.24 RUB
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Добрый день!
На небольшом депозите пробуем торговать золото в Американскую торговую сессию.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 49 USD
25%
0
0
USD
USD
42K
RUB
RUB
2
0%
47
57%
47%
1.34
178.19
RUB
RUB
20%
1:40