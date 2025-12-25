- Wachstum
Trades insgesamt:
25
Gewinntrades:
14 (56.00%)
Verlusttrades:
11 (44.00%)
Bester Trade:
2 511.59 RUB
Schlechtester Trade:
-1 923.71 RUB
Bruttoprofit:
11 691.16 RUB (15 076 pips)
Bruttoverlust:
-9 960.30 RUB (12 884 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (3 614.61 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
8 076.55 RUB (6)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
39.69%
Max deposit load:
104.06%
Letzter Trade:
28 Minuten
Trades pro Woche:
27
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
0.32
Long-Positionen:
13 (52.00%)
Short-Positionen:
12 (48.00%)
Profit-Faktor:
1.17
Mathematische Gewinnerwartung:
69.23 RUB
Durchschnittlicher Profit:
835.08 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-905.48 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-4 510.24 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 450.06 RUB (3)
Wachstum pro Monat :
5.17%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
895.63 RUB
Maximaler:
5 450.06 RUB (13.40%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.40% (5 450.06 RUB)
Kapital:
6.16% (2 287.72 RUB)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDrfd
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDrfd
|29
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDrfd
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
