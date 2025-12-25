SignaleKategorien
Sergei Vdovin

Alfa gold

Sergei Vdovin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 49 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 5%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
25
Gewinntrades:
14 (56.00%)
Verlusttrades:
11 (44.00%)
Bester Trade:
2 511.59 RUB
Schlechtester Trade:
-1 923.71 RUB
Bruttoprofit:
11 691.16 RUB (15 076 pips)
Bruttoverlust:
-9 960.30 RUB (12 884 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (3 614.61 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
8 076.55 RUB (6)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
39.69%
Max deposit load:
104.06%
Letzter Trade:
28 Minuten
Trades pro Woche:
27
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
0.32
Long-Positionen:
13 (52.00%)
Short-Positionen:
12 (48.00%)
Profit-Faktor:
1.17
Mathematische Gewinnerwartung:
69.23 RUB
Durchschnittlicher Profit:
835.08 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-905.48 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-4 510.24 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 450.06 RUB (3)
Wachstum pro Monat :
5.17%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
895.63 RUB
Maximaler:
5 450.06 RUB (13.40%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.40% (5 450.06 RUB)
Kapital:
6.16% (2 287.72 RUB)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDrfd 25
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDrfd 29
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDrfd 2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 511.59 RUB
Schlechtester Trade: -1 924 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 614.61 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 510.24 RUB

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.26 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.25 14:50
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.25 14:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 14:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
