Sergei Vdovin

Alfa gold

Sergei Vdovin
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 49 USD al mese
crescita dal 2025 -3%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
27
Profit Trade:
14 (51.85%)
Loss Trade:
13 (48.15%)
Best Trade:
2 511.59 RUB
Worst Trade:
-1 923.71 RUB
Profitto lordo:
11 691.16 RUB (15 076 pips)
Perdita lorda:
-12 674.93 RUB (16 382 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (3 614.61 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
8 076.55 RUB (6)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
42.36%
Massimo carico di deposito:
104.20%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.12
Long Trade:
15 (55.56%)
Short Trade:
12 (44.44%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-36.44 RUB
Profitto medio:
835.08 RUB
Perdita media:
-974.99 RUB
Massime perdite consecutive:
8 (-4 510.24 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-8 164.69 RUB (5)
Crescita mensile:
-2.94%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
983.77 RUB
Massimale:
8 164.69 RUB (20.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.07% (8 164.69 RUB)
Per equità:
9.54% (3 102.94 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDrfd 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDrfd -16
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDrfd -1.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 511.59 RUB
Worst Trade: -1 924 RUB
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +3 614.61 RUB
Massima perdita consecutiva: -4 510.24 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.26 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.25 14:50
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.25 14:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 14:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
