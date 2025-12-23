- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
48
Прибыльных трейдов:
29 (60.41%)
Убыточных трейдов:
19 (39.58%)
Лучший трейд:
46.70 USD
Худший трейд:
-47.85 USD
Общая прибыль:
489.71 USD (10 275 pips)
Общий убыток:
-311.17 USD (6 524 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (44.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
58.95 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.35%
Последний трейд:
42 минуты
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
1.97
Длинных трейдов:
24 (50.00%)
Коротких трейдов:
24 (50.00%)
Профит фактор:
1.57
Мат. ожидание:
3.72 USD
Средняя прибыль:
16.89 USD
Средний убыток:
-16.38 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-89.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-89.25 USD (2)
Прирост в месяц:
0.49%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
25.85 USD
Максимальная:
90.55 USD (2.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.66% (90.55 USD)
По эквити:
9.87% (349.37 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|28
|GBPUSD
|20
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|-23
|GBPUSD
|201
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|-764
|GBPUSD
|4.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +46.70 USD
Худший трейд: -48 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +44.35 USD
Макс. убыток в серии: -89.25 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 9
|
EverestCM-Live
|0.00 × 23
|
SolidECN-Server
|0.00 × 9
|
RoyalCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 86
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 5
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 5
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 142
|
HedgeHood-MT5
|0.00 × 75
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 84
|
Deriv-Server-02
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 14
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
xChief-MT5
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 2
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 23
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 41
|
BeirmanCapital-Server
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 33
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
GIVTrade-Server
|0.00 × 2
Нет отзывов
