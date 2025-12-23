SegnaliSezioni
Diego Castilho

ThirdAcc

Diego Castilho
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 5%
RoboForex-Pro
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
48
Profit Trade:
29 (60.41%)
Loss Trade:
19 (39.58%)
Best Trade:
46.70 USD
Worst Trade:
-47.85 USD
Profitto lordo:
489.71 USD (10 275 pips)
Perdita lorda:
-311.17 USD (6 524 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (44.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
58.95 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.36%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.97
Long Trade:
24 (50.00%)
Short Trade:
24 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.57
Profitto previsto:
3.72 USD
Profitto medio:
16.89 USD
Perdita media:
-16.38 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-89.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-89.25 USD (2)
Crescita mensile:
0.49%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
25.85 USD
Massimale:
90.55 USD (2.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.66% (90.55 USD)
Per equità:
10.04% (355.53 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 28
GBPUSD 20
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -23
GBPUSD 201
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -764
GBPUSD 4.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +46.70 USD
Worst Trade: -48 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +44.35 USD
Massima perdita consecutiva: -89.25 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTime-Live01
0.00 × 9
EverestCM-Live
0.00 × 23
SolidECN-Server
0.00 × 9
RoyalCapitalLtd-Server
0.00 × 1
Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 86
VantageInternational-Live 6
0.00 × 5
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 7
easyMarkets-Live
0.00 × 5
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 142
HedgeHood-MT5
0.00 × 75
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 84
Deriv-Server-02
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 14
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 4
xChief-MT5
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 2
SCFMLimited-Live2
0.00 × 23
HFMarketsGlobal-Live3
0.00 × 41
BeirmanCapital-Server
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 33
OxSecurities-Live
0.00 × 2
GIVTrade-Server
0.00 × 2
196 più
Non ci sono recensioni
2026.01.05 18:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 22:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.23 22:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ThirdAcc
1000USD al mese
5%
0
0
USD
3.5K
USD
10
0%
48
60%
100%
1.57
3.72
USD
10%
1:500
Copia

