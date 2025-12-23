SinaisSeções
Diego Castilho

ThirdAcc

Diego Castilho
0 comentários
Confiabilidade
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD por mês
crescimento desde 2025 5%
RoboForex-Pro
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
48
Negociações com lucro:
29 (60.41%)
Negociações com perda:
19 (39.58%)
Melhor negociação:
46.70 USD
Pior negociação:
-47.85 USD
Lucro bruto:
489.71 USD (10 275 pips)
Perda bruta:
-311.17 USD (6 524 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (44.35 USD)
Máximo lucro consecutivo:
58.95 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.36%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
1.97
Negociações longas:
24 (50.00%)
Negociações curtas:
24 (50.00%)
Fator de lucro:
1.57
Valor esperado:
3.72 USD
Lucro médio:
16.89 USD
Perda média:
-16.38 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-89.25 USD)
Máxima perda consecutiva:
-89.25 USD (2)
Crescimento mensal:
0.49%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
25.85 USD
Máximo:
90.55 USD (2.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.66% (90.55 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.90% (350.52 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 28
GBPUSD 20
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD -23
GBPUSD 201
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD -764
GBPUSD 4.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +46.70 USD
Pior negociação: -48 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +44.35 USD
Máxima perda consecutiva: -89.25 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ForexTime-Live01
0.00 × 9
EverestCM-Live
0.00 × 23
SolidECN-Server
0.00 × 9
RoyalCapitalLtd-Server
0.00 × 1
Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 86
VantageInternational-Live 6
0.00 × 5
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 7
easyMarkets-Live
0.00 × 5
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 142
HedgeHood-MT5
0.00 × 75
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 84
Deriv-Server-02
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 14
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 4
xChief-MT5
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 2
SCFMLimited-Live2
0.00 × 23
HFMarketsGlobal-Live3
0.00 × 41
BeirmanCapital-Server
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 33
OxSecurities-Live
0.00 × 2
GIVTrade-Server
0.00 × 2
196 mais ...
Sem comentários
2026.01.05 18:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 22:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.23 22:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
ThirdAcc
1000 USD por mês
5%
0
0
USD
3.5K
USD
10
0%
48
60%
100%
1.57
3.72
USD
10%
1:500
