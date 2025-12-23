- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
48
Negociações com lucro:
29 (60.41%)
Negociações com perda:
19 (39.58%)
Melhor negociação:
46.70 USD
Pior negociação:
-47.85 USD
Lucro bruto:
489.71 USD (10 275 pips)
Perda bruta:
-311.17 USD (6 524 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (44.35 USD)
Máximo lucro consecutivo:
58.95 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.36%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
1.97
Negociações longas:
24 (50.00%)
Negociações curtas:
24 (50.00%)
Fator de lucro:
1.57
Valor esperado:
3.72 USD
Lucro médio:
16.89 USD
Perda média:
-16.38 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-89.25 USD)
Máxima perda consecutiva:
-89.25 USD (2)
Crescimento mensal:
0.49%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
25.85 USD
Máximo:
90.55 USD (2.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.66% (90.55 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.90% (350.52 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|28
|GBPUSD
|20
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|-23
|GBPUSD
|201
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|-764
|GBPUSD
|4.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +46.70 USD
Pior negociação: -48 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +44.35 USD
Máxima perda consecutiva: -89.25 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 9
|
EverestCM-Live
|0.00 × 23
|
SolidECN-Server
|0.00 × 9
|
RoyalCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 86
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 5
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 5
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 142
|
HedgeHood-MT5
|0.00 × 75
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 84
|
Deriv-Server-02
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 14
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
xChief-MT5
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 2
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 23
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 41
|
BeirmanCapital-Server
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 33
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
GIVTrade-Server
|0.00 × 2
