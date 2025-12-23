- 자본
- 축소
트레이드:
48
이익 거래:
29 (60.41%)
손실 거래:
19 (39.58%)
최고의 거래:
46.70 USD
최악의 거래:
-47.85 USD
총 수익:
489.71 USD (10 275 pips)
총 손실:
-311.17 USD (6 524 pips)
연속 최대 이익:
3 (44.35 USD)
연속 최대 이익:
58.95 USD (2)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
1.36%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
1.97
롱(주식매수):
24 (50.00%)
숏(주식차입매도):
24 (50.00%)
수익 요인:
1.57
기대수익:
3.72 USD
평균 이익:
16.89 USD
평균 손실:
-16.38 USD
연속 최대 손실:
2 (-89.25 USD)
연속 최대 손실:
-89.25 USD (2)
월별 성장률:
0.49%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
25.85 USD
최대한의:
90.55 USD (2.66%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.66% (90.55 USD)
자본금별:
10.31% (365.02 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|28
|GBPUSD
|20
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|-23
|GBPUSD
|201
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|-764
|GBPUSD
|4.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +46.70 USD
최악의 거래: -48 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +44.35 USD
연속 최대 손실: -89.25 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 9
|
EverestCM-Live
|0.00 × 23
|
SolidECN-Server
|0.00 × 9
|
RoyalCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 86
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 5
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 5
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 142
|
HedgeHood-MT5
|0.00 × 75
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 84
|
Deriv-Server-02
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 14
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
xChief-MT5
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 2
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 23
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 41
|
BeirmanCapital-Server
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 33
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
GIVTrade-Server
|0.00 × 2
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 1000 USD
5%
0
0
USD
USD
3.5K
USD
USD
10
0%
48
60%
100%
1.57
3.72
USD
USD
10%
1:500