시그널 / MetaTrader 5 / ThirdAcc
Diego Castilho

ThirdAcc

Diego Castilho
0 리뷰
안정성
10
0 / 0 USD
월별 1000 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 5%
RoboForex-Pro
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
48
이익 거래:
29 (60.41%)
손실 거래:
19 (39.58%)
최고의 거래:
46.70 USD
최악의 거래:
-47.85 USD
총 수익:
489.71 USD (10 275 pips)
총 손실:
-311.17 USD (6 524 pips)
연속 최대 이익:
3 (44.35 USD)
연속 최대 이익:
58.95 USD (2)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
1.36%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
1.97
롱(주식매수):
24 (50.00%)
숏(주식차입매도):
24 (50.00%)
수익 요인:
1.57
기대수익:
3.72 USD
평균 이익:
16.89 USD
평균 손실:
-16.38 USD
연속 최대 손실:
2 (-89.25 USD)
연속 최대 손실:
-89.25 USD (2)
월별 성장률:
0.49%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
25.85 USD
최대한의:
90.55 USD (2.66%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.66% (90.55 USD)
자본금별:
10.31% (365.02 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 28
GBPUSD 20
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD -23
GBPUSD 201
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD -764
GBPUSD 4.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +46.70 USD
최악의 거래: -48 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +44.35 USD
연속 최대 손실: -89.25 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ForexTime-Live01
0.00 × 9
EverestCM-Live
0.00 × 23
SolidECN-Server
0.00 × 9
RoyalCapitalLtd-Server
0.00 × 1
Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 86
VantageInternational-Live 6
0.00 × 5
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 7
easyMarkets-Live
0.00 × 5
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 142
HedgeHood-MT5
0.00 × 75
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 84
Deriv-Server-02
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 14
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 4
xChief-MT5
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 2
SCFMLimited-Live2
0.00 × 23
HFMarketsGlobal-Live3
0.00 × 41
BeirmanCapital-Server
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 33
OxSecurities-Live
0.00 × 2
GIVTrade-Server
0.00 × 2
196 더...
리뷰 없음
2026.01.05 18:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 22:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.23 22:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
ThirdAcc
월별 1000 USD
5%
0
0
USD
3.5K
USD
10
0%
48
60%
100%
1.57
3.72
USD
10%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.