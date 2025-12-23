리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ForexTime-Live01 0.00 × 9 EverestCM-Live 0.00 × 23 SolidECN-Server 0.00 × 9 RoyalCapitalLtd-Server 0.00 × 1 Trading.comMarkets-MT5 0.00 × 86 VantageInternational-Live 6 0.00 × 5 RoboMarketsDE-ECN 0.00 × 7 easyMarkets-Live 0.00 × 5 FinexBisnisSolusi-Real 0.00 × 142 HedgeHood-MT5 0.00 × 75 ICMarkets-MT5-2 0.00 × 84 Deriv-Server-02 0.00 × 1 DerivSVG-Server 0.00 × 14 CudraniaCapital-Real 0.00 × 1 FreshForex-MT5 0.00 × 4 xChief-MT5 0.00 × 1 GOMarketsIntl-Live 0.00 × 1 RoboMarkets-ECN 0.00 × 2 PlexyTrade-Server01 0.00 × 2 SCFMLimited-Live2 0.00 × 23 HFMarketsGlobal-Live3 0.00 × 41 BeirmanCapital-Server 0.00 × 1 ACYSecurities-Live 0.00 × 33 OxSecurities-Live 0.00 × 2 GIVTrade-Server 0.00 × 2 196 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오