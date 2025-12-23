シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / ThirdAcc
Diego Castilho

ThirdAcc

Diego Castilho
レビュー0件
信頼性
10週間
0 / 0 USD
月額  1000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 5%
RoboForex-Pro
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
48
利益トレード:
29 (60.41%)
損失トレード:
19 (39.58%)
ベストトレード:
46.70 USD
最悪のトレード:
-47.85 USD
総利益:
489.71 USD (10 275 pips)
総損失:
-311.17 USD (6 524 pips)
最大連続の勝ち:
3 (44.35 USD)
最大連続利益:
58.95 USD (2)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.36%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
1.97
長いトレード:
24 (50.00%)
短いトレード:
24 (50.00%)
プロフィットファクター:
1.57
期待されたペイオフ:
3.72 USD
平均利益:
16.89 USD
平均損失:
-16.38 USD
最大連続の負け:
2 (-89.25 USD)
最大連続損失:
-89.25 USD (2)
月間成長:
0.49%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
25.85 USD
最大の:
90.55 USD (2.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.66% (90.55 USD)
エクイティによる:
9.96% (352.67 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 28
GBPUSD 20
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD -23
GBPUSD 201
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD -764
GBPUSD 4.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +46.70 USD
最悪のトレード: -48 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +44.35 USD
最大連続損失: -89.25 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ForexTime-Live01
0.00 × 9
EverestCM-Live
0.00 × 23
SolidECN-Server
0.00 × 9
RoyalCapitalLtd-Server
0.00 × 1
Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 86
VantageInternational-Live 6
0.00 × 5
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 7
easyMarkets-Live
0.00 × 5
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 142
HedgeHood-MT5
0.00 × 75
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 84
Deriv-Server-02
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 14
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 4
xChief-MT5
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 2
SCFMLimited-Live2
0.00 × 23
HFMarketsGlobal-Live3
0.00 × 41
BeirmanCapital-Server
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 33
OxSecurities-Live
0.00 × 2
GIVTrade-Server
0.00 × 2
196 より多く...
レビューなし
2026.01.05 18:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 22:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.23 22:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
ThirdAcc
1000 USD/月
5%
0
0
USD
3.5K
USD
10
0%
48
60%
100%
1.57
3.72
USD
10%
1:500
