Diego Castilho

ThirdAcc

Diego Castilho
0 comentarios
Fiabilidad
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD al mes
incremento desde 2025 5%
RoboForex-Pro
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
52
Transacciones Rentables:
31 (59.61%)
Transacciones Irrentables:
21 (40.38%)
Mejor transacción:
46.70 USD
Peor transacción:
-47.85 USD
Beneficio Bruto:
496.07 USD (10 592 pips)
Pérdidas Brutas:
-315.23 USD (6 725 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (44.35 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
58.95 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
1.36%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
2.00
Transacciones Largas:
26 (50.00%)
Transacciones Cortas:
26 (50.00%)
Factor de Beneficio:
1.57
Beneficio Esperado:
3.48 USD
Beneficio medio:
16.00 USD
Pérdidas medias:
-15.01 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-89.25 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-89.25 USD (2)
Crecimiento al mes:
0.55%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
25.85 USD
Máxima:
90.55 USD (2.66%)
Reducción relativa:
De balance:
2.66% (90.55 USD)
De fondos:
10.31% (365.02 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 30
GBPUSD 22
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD -27
GBPUSD 208
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD -965
GBPUSD 4.8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +46.70 USD
Peor transacción: -48 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +44.35 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -89.25 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ForexTime-Live01
0.00 × 9
EverestCM-Live
0.00 × 23
SolidECN-Server
0.00 × 9
RoyalCapitalLtd-Server
0.00 × 1
Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 86
VantageInternational-Live 6
0.00 × 5
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 7
easyMarkets-Live
0.00 × 5
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 142
HedgeHood-MT5
0.00 × 75
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 84
Deriv-Server-02
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 14
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 4
xChief-MT5
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 2
SCFMLimited-Live2
0.00 × 23
HFMarketsGlobal-Live3
0.00 × 41
BeirmanCapital-Server
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 33
OxSecurities-Live
0.00 × 2
GIVTrade-Server
0.00 × 2
otros 196...
No hay comentarios
2026.01.08 15:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.05 18:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 22:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.23 22:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
ThirdAcc
1000 USD al mes
5%
0
0
USD
3.5K
USD
11
0%
52
59%
100%
1.57
3.48
USD
10%
1:500
