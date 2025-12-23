- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
52
Transacciones Rentables:
31 (59.61%)
Transacciones Irrentables:
21 (40.38%)
Mejor transacción:
46.70 USD
Peor transacción:
-47.85 USD
Beneficio Bruto:
496.07 USD (10 592 pips)
Pérdidas Brutas:
-315.23 USD (6 725 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (44.35 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
58.95 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
1.36%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
2.00
Transacciones Largas:
26 (50.00%)
Transacciones Cortas:
26 (50.00%)
Factor de Beneficio:
1.57
Beneficio Esperado:
3.48 USD
Beneficio medio:
16.00 USD
Pérdidas medias:
-15.01 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-89.25 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-89.25 USD (2)
Crecimiento al mes:
0.55%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
25.85 USD
Máxima:
90.55 USD (2.66%)
Reducción relativa:
De balance:
2.66% (90.55 USD)
De fondos:
10.31% (365.02 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|30
|GBPUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|-27
|GBPUSD
|208
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|-965
|GBPUSD
|4.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +46.70 USD
Peor transacción: -48 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +44.35 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -89.25 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 9
|
EverestCM-Live
|0.00 × 23
|
SolidECN-Server
|0.00 × 9
|
RoyalCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 86
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 5
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 5
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 142
|
HedgeHood-MT5
|0.00 × 75
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 84
|
Deriv-Server-02
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 14
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
xChief-MT5
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 2
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 23
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 41
|
BeirmanCapital-Server
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 33
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
GIVTrade-Server
|0.00 × 2
otros 196...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
1000 USD al mes
5%
0
0
USD
USD
3.5K
USD
USD
11
0%
52
59%
100%
1.57
3.48
USD
USD
10%
1:500