Diego Castilho

ThirdAcc

Diego Castilho
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2025 5%
RoboForex-Pro
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
48
Bénéfice trades:
29 (60.41%)
Perte trades:
19 (39.58%)
Meilleure transaction:
46.70 USD
Pire transaction:
-47.85 USD
Bénéfice brut:
489.71 USD (10 275 pips)
Perte brute:
-311.17 USD (6 524 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (44.35 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
58.95 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.36%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
1.97
Longs trades:
24 (50.00%)
Courts trades:
24 (50.00%)
Facteur de profit:
1.57
Rendement attendu:
3.72 USD
Bénéfice moyen:
16.89 USD
Perte moyenne:
-16.38 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-89.25 USD)
Perte consécutive maximale:
-89.25 USD (2)
Croissance mensuelle:
0.49%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
25.85 USD
Maximal:
90.55 USD (2.66%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.66% (90.55 USD)
Par fonds propres:
10.04% (355.53 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 28
GBPUSD 20
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -23
GBPUSD 201
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -764
GBPUSD 4.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +46.70 USD
Pire transaction: -48 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +44.35 USD
Perte consécutive maximale: -89.25 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Pro" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2026.01.05 18:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 22:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.23 22:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ThirdAcc
1000 USD par mois
5%
0
0
USD
3.5K
USD
10
0%
48
60%
100%
1.57
3.72
USD
10%
1:500
Copier

