信号部分
信号 / MetaTrader 5 / ThirdAcc
Diego Castilho

ThirdAcc

Diego Castilho
0条评论
可靠性
10
0 / 0 USD
每月复制 1000 USD per 
增长自 2025 5%
RoboForex-Pro
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
48
盈利交易:
29 (60.41%)
亏损交易:
19 (39.58%)
最好交易:
46.70 USD
最差交易:
-47.85 USD
毛利:
489.71 USD (10 275 pips)
毛利亏损:
-311.17 USD (6 524 pips)
最大连续赢利:
3 (44.35 USD)
最大连续盈利:
58.95 USD (2)
夏普比率:
0.18
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.36%
最近交易:
55 几分钟前
每周交易:
10
平均持有时间:
3 天
采收率:
1.97
长期交易:
24 (50.00%)
短期交易:
24 (50.00%)
利润因子:
1.57
预期回报:
3.72 USD
平均利润:
16.89 USD
平均损失:
-16.38 USD
最大连续失误:
2 (-89.25 USD)
最大连续亏损:
-89.25 USD (2)
每月增长:
0.49%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
25.85 USD
最大值:
90.55 USD (2.66%)
相对跌幅:
结余:
2.66% (90.55 USD)
净值:
9.89% (350.07 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 28
GBPUSD 20
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD -23
GBPUSD 201
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD -764
GBPUSD 4.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +46.70 USD
最差交易: -48 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +44.35 USD
最大连续亏损: -89.25 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ForexTime-Live01
0.00 × 9
EverestCM-Live
0.00 × 23
SolidECN-Server
0.00 × 9
RoyalCapitalLtd-Server
0.00 × 1
Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 86
VantageInternational-Live 6
0.00 × 5
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 7
easyMarkets-Live
0.00 × 5
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 142
HedgeHood-MT5
0.00 × 75
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 84
Deriv-Server-02
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 14
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 4
xChief-MT5
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 2
SCFMLimited-Live2
0.00 × 23
HFMarketsGlobal-Live3
0.00 × 41
BeirmanCapital-Server
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 33
OxSecurities-Live
0.00 × 2
GIVTrade-Server
0.00 × 2
196 更多...
没有评论
2026.01.05 18:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 22:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.23 22:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
ThirdAcc
每月1000 USD
5%
0
0
USD
3.5K
USD
10
0%
48
60%
100%
1.57
3.72
USD
10%
1:500
复制

