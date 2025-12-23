- 成长
交易:
48
盈利交易:
29 (60.41%)
亏损交易:
19 (39.58%)
最好交易:
46.70 USD
最差交易:
-47.85 USD
毛利:
489.71 USD (10 275 pips)
毛利亏损:
-311.17 USD (6 524 pips)
最大连续赢利:
3 (44.35 USD)
最大连续盈利:
58.95 USD (2)
夏普比率:
0.18
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.36%
最近交易:
55 几分钟前
每周交易:
10
平均持有时间:
3 天
采收率:
1.97
长期交易:
24 (50.00%)
短期交易:
24 (50.00%)
利润因子:
1.57
预期回报:
3.72 USD
平均利润:
16.89 USD
平均损失:
-16.38 USD
最大连续失误:
2 (-89.25 USD)
最大连续亏损:
-89.25 USD (2)
每月增长:
0.49%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
25.85 USD
最大值:
90.55 USD (2.66%)
相对跌幅:
结余:
2.66% (90.55 USD)
净值:
9.89% (350.07 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|28
|GBPUSD
|20
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|-23
|GBPUSD
|201
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|-764
|GBPUSD
|4.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +46.70 USD
最差交易: -48 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +44.35 USD
最大连续亏损: -89.25 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 9
|
EverestCM-Live
|0.00 × 23
|
SolidECN-Server
|0.00 × 9
|
RoyalCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 86
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 5
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 5
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 142
|
HedgeHood-MT5
|0.00 × 75
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 84
|
Deriv-Server-02
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 14
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
xChief-MT5
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 2
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 23
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 41
|
BeirmanCapital-Server
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 33
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
GIVTrade-Server
|0.00 × 2
