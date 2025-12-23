- Прирост
Всего трейдов:
18
Прибыльных трейдов:
13 (72.22%)
Убыточных трейдов:
5 (27.78%)
Лучший трейд:
87.90 USD
Худший трейд:
-39.56 USD
Общая прибыль:
435.42 USD (26 982 pips)
Общий убыток:
-137.44 USD (6 747 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (331.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
331.65 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.52
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
11.90%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
2.82
Длинных трейдов:
17 (94.44%)
Коротких трейдов:
1 (5.56%)
Профит фактор:
3.17
Мат. ожидание:
16.55 USD
Средняя прибыль:
33.49 USD
Средний убыток:
-27.49 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-105.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-105.68 USD (3)
Прирост в месяц:
34.92%
Алготрейдинг:
61%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.12 USD
Максимальная:
105.68 USD (8.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.55% (105.86 USD)
По эквити:
11.02% (109.54 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|16
|CHFJPY+
|1
|XAGUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|223
|CHFJPY+
|0
|XAGUSD
|75
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|19K
|CHFJPY+
|85
|XAGUSD
|1.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live
|2.71 × 7
swing scalping day trading
Możliwość kopiowania prywatnie na podział odprowadzający dla mnie 20% odprowadzane co tydzień więcej informacji priv przez telegram https://t.me/+2W_dLfUgQzs5YmZk
