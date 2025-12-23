СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Gold XAU XAG
Adam Piotrowski

Gold XAU XAG

Adam Piotrowski
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 500 USD в месяц
прирост с 2025 35%
VantageInternational-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
18
Прибыльных трейдов:
13 (72.22%)
Убыточных трейдов:
5 (27.78%)
Лучший трейд:
87.90 USD
Худший трейд:
-39.56 USD
Общая прибыль:
435.42 USD (26 982 pips)
Общий убыток:
-137.44 USD (6 747 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (331.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
331.65 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.52
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
11.90%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
2.82
Длинных трейдов:
17 (94.44%)
Коротких трейдов:
1 (5.56%)
Профит фактор:
3.17
Мат. ожидание:
16.55 USD
Средняя прибыль:
33.49 USD
Средний убыток:
-27.49 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-105.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-105.68 USD (3)
Прирост в месяц:
34.92%
Алготрейдинг:
61%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.12 USD
Максимальная:
105.68 USD (8.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.55% (105.86 USD)
По эквити:
11.02% (109.54 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 16
CHFJPY+ 1
XAGUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 223
CHFJPY+ 0
XAGUSD 75
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 19K
CHFJPY+ 85
XAGUSD 1.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +87.90 USD
Худший трейд: -40 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +331.65 USD
Макс. убыток в серии: -105.68 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
FXGT-Live
1.00 × 3
VantageInternational-Live
2.71 × 7
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Styl gry swing scalping day trading 

Możliwość kopiowania prywatnie na podział odprowadzający dla mnie 20% odprowadzane co tydzień więcej informacji priv przez telegram  https://t.me/+2W_dLfUgQzs5YmZk


Нет отзывов
2025.12.23 18:05
Share of trading days is too low
2025.12.23 16:05
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 14.29% of days out of the 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 16:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 16:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold XAU XAG
500 USD в месяц
35%
0
0
USD
898
USD
2
61%
18
72%
100%
3.16
16.55
USD
11%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.