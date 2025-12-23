- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
26
Gewinntrades:
17 (65.38%)
Verlusttrades:
9 (34.62%)
Bester Trade:
87.90 USD
Schlechtester Trade:
-39.56 USD
Bruttoprofit:
549.90 USD (32 716 pips)
Bruttoverlust:
-195.56 USD (8 477 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (331.65 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
331.65 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.47
Trading-Aktivität:
33.26%
Max deposit load:
22.77%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
2.35
Long-Positionen:
24 (92.31%)
Short-Positionen:
2 (7.69%)
Profit-Faktor:
2.81
Mathematische Gewinnerwartung:
13.63 USD
Durchschnittlicher Profit:
32.35 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-21.73 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-147.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-147.70 USD (5)
Wachstum pro Monat :
43.40%
Algo-Trading:
53%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.12 USD
Maximaler:
150.58 USD (11.55%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.99% (150.52 USD)
Kapital:
22.55% (197.24 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|23
|CHFJPY+
|1
|XAGUSD
|1
|EURUSD+
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|302
|CHFJPY+
|0
|XAGUSD
|75
|EURUSD+
|-23
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|23K
|CHFJPY+
|85
|XAGUSD
|1.5K
|EURUSD+
|-20
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +87.90 USD
Schlechtester Trade: -40 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +331.65 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -147.70 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live
|2.71 × 7
Styl gry swing scalping day trading
Możliwość kopiowania prywatnie na podział odprowadzający dla mnie 20% odprowadzane co tydzień więcej informacji priv przez telegram https://t.me/+2W_dLfUgQzs5YmZk
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
500 USD pro Monat
43%
0
0
USD
USD
954
USD
USD
2
53%
26
65%
33%
2.81
13.63
USD
USD
23%
1:500