SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Gold XAU XAG
Adam Piotrowski

Gold XAU XAG

Adam Piotrowski
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 500 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 43%
VantageInternational-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
26
Gewinntrades:
17 (65.38%)
Verlusttrades:
9 (34.62%)
Bester Trade:
87.90 USD
Schlechtester Trade:
-39.56 USD
Bruttoprofit:
549.90 USD (32 716 pips)
Bruttoverlust:
-195.56 USD (8 477 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (331.65 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
331.65 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.47
Trading-Aktivität:
33.26%
Max deposit load:
22.77%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
2.35
Long-Positionen:
24 (92.31%)
Short-Positionen:
2 (7.69%)
Profit-Faktor:
2.81
Mathematische Gewinnerwartung:
13.63 USD
Durchschnittlicher Profit:
32.35 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-21.73 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-147.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-147.70 USD (5)
Wachstum pro Monat :
43.40%
Algo-Trading:
53%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.12 USD
Maximaler:
150.58 USD (11.55%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.99% (150.52 USD)
Kapital:
22.55% (197.24 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD+ 23
CHFJPY+ 1
XAGUSD 1
EURUSD+ 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ 302
CHFJPY+ 0
XAGUSD 75
EURUSD+ -23
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ 23K
CHFJPY+ 85
XAGUSD 1.5K
EURUSD+ -20
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +87.90 USD
Schlechtester Trade: -40 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +331.65 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -147.70 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
FXGT-Live
1.00 × 3
VantageInternational-Live
2.71 × 7
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen

Styl gry swing scalping day trading 

Możliwość kopiowania prywatnie na podział odprowadzający dla mnie 20% odprowadzane co tydzień więcej informacji priv przez telegram  https://t.me/+2W_dLfUgQzs5YmZk


Keine Bewertungen
2025.12.23 18:05
Share of trading days is too low
2025.12.23 16:05
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 14.29% of days out of the 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 16:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 16:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Gold XAU XAG
500 USD pro Monat
43%
0
0
USD
954
USD
2
53%
26
65%
33%
2.81
13.63
USD
23%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.