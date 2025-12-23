信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Gold XAU XAG
Adam Piotrowski

Gold XAU XAG

Adam Piotrowski
0条评论
可靠性
2
0 / 0 USD
每月复制 500 USD per 
增长自 2025 35%
VantageInternational-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
18
盈利交易:
13 (72.22%)
亏损交易:
5 (27.78%)
最好交易:
87.90 USD
最差交易:
-39.56 USD
毛利:
435.42 USD (26 982 pips)
毛利亏损:
-137.44 USD (6 747 pips)
最大连续赢利:
11 (331.65 USD)
最大连续盈利:
331.65 USD (11)
夏普比率:
0.52
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
11.90%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
9 小时
采收率:
2.82
长期交易:
17 (94.44%)
短期交易:
1 (5.56%)
利润因子:
3.17
预期回报:
16.55 USD
平均利润:
33.49 USD
平均损失:
-27.49 USD
最大连续失误:
3 (-105.68 USD)
最大连续亏损:
-105.68 USD (3)
每月增长:
34.92%
算法交易:
61%
结余跌幅:
绝对:
0.12 USD
最大值:
105.68 USD (8.11%)
相对跌幅:
结余:
10.55% (105.86 USD)
净值:
11.02% (109.54 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD+ 16
CHFJPY+ 1
XAGUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD+ 223
CHFJPY+ 0
XAGUSD 75
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD+ 19K
CHFJPY+ 85
XAGUSD 1.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +87.90 USD
最差交易: -40 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +331.65 USD
最大连续亏损: -105.68 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
FXGT-Live
1.00 × 3
VantageInternational-Live
2.71 × 7
Styl gry swing scalping day trading 

Możliwość kopiowania prywatnie na podział odprowadzający dla mnie 20% odprowadzane co tydzień więcej informacji priv przez telegram  https://t.me/+2W_dLfUgQzs5YmZk


没有评论
2025.12.23 18:05
Share of trading days is too low
2025.12.23 16:05
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 14.29% of days out of the 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 16:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 16:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
