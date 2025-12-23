- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
18
盈利交易:
13 (72.22%)
亏损交易:
5 (27.78%)
最好交易:
87.90 USD
最差交易:
-39.56 USD
毛利:
435.42 USD (26 982 pips)
毛利亏损:
-137.44 USD (6 747 pips)
最大连续赢利:
11 (331.65 USD)
最大连续盈利:
331.65 USD (11)
夏普比率:
0.52
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
11.90%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
9 小时
采收率:
2.82
长期交易:
17 (94.44%)
短期交易:
1 (5.56%)
利润因子:
3.17
预期回报:
16.55 USD
平均利润:
33.49 USD
平均损失:
-27.49 USD
最大连续失误:
3 (-105.68 USD)
最大连续亏损:
-105.68 USD (3)
每月增长:
34.92%
算法交易:
61%
结余跌幅:
绝对:
0.12 USD
最大值:
105.68 USD (8.11%)
相对跌幅:
结余:
10.55% (105.86 USD)
净值:
11.02% (109.54 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|16
|CHFJPY+
|1
|XAGUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|223
|CHFJPY+
|0
|XAGUSD
|75
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|19K
|CHFJPY+
|85
|XAGUSD
|1.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +87.90 USD
最差交易: -40 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +331.65 USD
最大连续亏损: -105.68 USD
Styl gry swing scalping day trading
Możliwość kopiowania prywatnie na podział odprowadzający dla mnie 20% odprowadzane co tydzień więcej informacji priv przez telegram https://t.me/+2W_dLfUgQzs5YmZk
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月500 USD
35%
0
0
USD
USD
898
USD
USD
2
61%
18
72%
100%
3.16
16.55
USD
USD
11%
1:500