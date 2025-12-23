- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
19
Negociações com lucro:
13 (68.42%)
Negociações com perda:
6 (31.58%)
Melhor negociação:
87.90 USD
Pior negociação:
-39.56 USD
Lucro bruto:
435.42 USD (26 982 pips)
Perda bruta:
-160.66 USD (6 767 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (331.65 USD)
Máximo lucro consecutivo:
331.65 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.47
Atividade de negociação:
29.80%
Depósito máximo carregado:
22.77%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
2.13
Negociações longas:
18 (94.74%)
Negociações curtas:
1 (5.26%)
Fator de lucro:
2.71
Valor esperado:
14.46 USD
Lucro médio:
33.49 USD
Perda média:
-26.78 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-126.32 USD)
Máxima perda consecutiva:
-126.32 USD (4)
Crescimento mensal:
31.43%
Algotrading:
57%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.12 USD
Máximo:
128.90 USD (9.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.86% (129.08 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.02% (109.54 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|16
|CHFJPY+
|1
|XAGUSD
|1
|EURUSD+
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|223
|CHFJPY+
|0
|XAGUSD
|75
|EURUSD+
|-23
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|19K
|CHFJPY+
|85
|XAGUSD
|1.5K
|EURUSD+
|-20
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +87.90 USD
Pior negociação: -40 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +331.65 USD
Máxima perda consecutiva: -126.32 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live
|2.71 × 7
Styl gry swing scalping day trading
Możliwość kopiowania prywatnie na podział odprowadzający dla mnie 20% odprowadzane co tydzień więcej informacji priv przez telegram https://t.me/+2W_dLfUgQzs5YmZk
