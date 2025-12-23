SinaisSeções
Gold XAU XAG
Adam Piotrowski

Gold XAU XAG

0 comentários
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 31%
VantageInternational-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
19
Negociações com lucro:
13 (68.42%)
Negociações com perda:
6 (31.58%)
Melhor negociação:
87.90 USD
Pior negociação:
-39.56 USD
Lucro bruto:
435.42 USD (26 982 pips)
Perda bruta:
-160.66 USD (6 767 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (331.65 USD)
Máximo lucro consecutivo:
331.65 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.47
Atividade de negociação:
29.80%
Depósito máximo carregado:
22.77%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
2.13
Negociações longas:
18 (94.74%)
Negociações curtas:
1 (5.26%)
Fator de lucro:
2.71
Valor esperado:
14.46 USD
Lucro médio:
33.49 USD
Perda média:
-26.78 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-126.32 USD)
Máxima perda consecutiva:
-126.32 USD (4)
Crescimento mensal:
31.43%
Algotrading:
57%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.12 USD
Máximo:
128.90 USD (9.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.86% (129.08 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.02% (109.54 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD+ 16
CHFJPY+ 1
XAGUSD 1
EURUSD+ 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD+ 223
CHFJPY+ 0
XAGUSD 75
EURUSD+ -23
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD+ 19K
CHFJPY+ 85
XAGUSD 1.5K
EURUSD+ -20
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +87.90 USD
Pior negociação: -40 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +331.65 USD
Máxima perda consecutiva: -126.32 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
FXGT-Live
1.00 × 3
VantageInternational-Live
2.71 × 7
Styl gry swing scalping day trading 

Możliwość kopiowania prywatnie na podział odprowadzający dla mnie 20% odprowadzane co tydzień więcej informacji priv przez telegram  https://t.me/+2W_dLfUgQzs5YmZk


Sem comentários
2025.12.23 18:05
Share of trading days is too low
2025.12.23 16:05
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 14.29% of days out of the 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 16:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 16:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
