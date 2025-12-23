- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
19
利益トレード:
13 (68.42%)
損失トレード:
6 (31.58%)
ベストトレード:
87.90 USD
最悪のトレード:
-39.56 USD
総利益:
435.42 USD (26 982 pips)
総損失:
-160.66 USD (6 767 pips)
最大連続の勝ち:
11 (331.65 USD)
最大連続利益:
331.65 USD (11)
シャープレシオ:
0.47
取引アクティビティ:
29.80%
最大入金額:
22.77%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
2.13
長いトレード:
18 (94.74%)
短いトレード:
1 (5.26%)
プロフィットファクター:
2.71
期待されたペイオフ:
14.46 USD
平均利益:
33.49 USD
平均損失:
-26.78 USD
最大連続の負け:
4 (-126.32 USD)
最大連続損失:
-126.32 USD (4)
月間成長:
31.43%
アルゴリズム取引:
57%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.12 USD
最大の:
128.90 USD (9.89%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.86% (129.08 USD)
エクイティによる:
11.02% (109.54 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|16
|CHFJPY+
|1
|XAGUSD
|1
|EURUSD+
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|223
|CHFJPY+
|0
|XAGUSD
|75
|EURUSD+
|-23
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|19K
|CHFJPY+
|85
|XAGUSD
|1.5K
|EURUSD+
|-20
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +87.90 USD
最悪のトレード: -40 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +331.65 USD
最大連続損失: -126.32 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live
|2.71 × 7
Styl gry swing scalping day trading
Możliwość kopiowania prywatnie na podział odprowadzający dla mnie 20% odprowadzane co tydzień więcej informacji priv przez telegram https://t.me/+2W_dLfUgQzs5YmZk
