シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Gold XAU XAG
Adam Piotrowski

Gold XAU XAG

Adam Piotrowski
レビュー0件
信頼性
2週間
0 / 0 USD
月額  500  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 31%
VantageInternational-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
19
利益トレード:
13 (68.42%)
損失トレード:
6 (31.58%)
ベストトレード:
87.90 USD
最悪のトレード:
-39.56 USD
総利益:
435.42 USD (26 982 pips)
総損失:
-160.66 USD (6 767 pips)
最大連続の勝ち:
11 (331.65 USD)
最大連続利益:
331.65 USD (11)
シャープレシオ:
0.47
取引アクティビティ:
29.80%
最大入金額:
22.77%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
2.13
長いトレード:
18 (94.74%)
短いトレード:
1 (5.26%)
プロフィットファクター:
2.71
期待されたペイオフ:
14.46 USD
平均利益:
33.49 USD
平均損失:
-26.78 USD
最大連続の負け:
4 (-126.32 USD)
最大連続損失:
-126.32 USD (4)
月間成長:
31.43%
アルゴリズム取引:
57%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.12 USD
最大の:
128.90 USD (9.89%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.86% (129.08 USD)
エクイティによる:
11.02% (109.54 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD+ 16
CHFJPY+ 1
XAGUSD 1
EURUSD+ 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD+ 223
CHFJPY+ 0
XAGUSD 75
EURUSD+ -23
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD+ 19K
CHFJPY+ 85
XAGUSD 1.5K
EURUSD+ -20
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +87.90 USD
最悪のトレード: -40 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +331.65 USD
最大連続損失: -126.32 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
FXGT-Live
1.00 × 3
VantageInternational-Live
2.71 × 7
Styl gry swing scalping day trading 

Możliwość kopiowania prywatnie na podział odprowadzający dla mnie 20% odprowadzane co tydzień więcej informacji priv przez telegram  https://t.me/+2W_dLfUgQzs5YmZk


レビューなし
2025.12.23 18:05
Share of trading days is too low
2025.12.23 16:05
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 14.29% of days out of the 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 16:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 16:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

