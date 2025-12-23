- 자본
- 축소
트레이드:
32
이익 거래:
17 (53.12%)
손실 거래:
15 (46.88%)
최고의 거래:
87.90 USD
최악의 거래:
-137.88 USD
총 수익:
549.90 USD (32 716 pips)
총 손실:
-555.03 USD (54 006 pips)
연속 최대 이익:
11 (331.65 USD)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
18.64%
최대 입금량:
22.77%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
-0.01
롱(주식매수):
29 (90.63%)
숏(주식차입매도):
3 (9.38%)
수익 요인:
0.99
기대수익:
-0.16 USD
평균 이익:
32.35 USD
평균 손실:
-37.00 USD
연속 최대 손실:
7 (-364.03 USD)
월별 성장률:
-10.61%
Algo 트레이딩:
59%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5.13 USD
최대한의:
408.79 USD (31.36%)
상대적 삭감:
잔고별:
40.74% (408.97 USD)
자본금별:
22.55% (197.24 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|28
|CHFJPY+
|1
|XAGUSD
|1
|EURUSD+
|1
|BTCUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD+
|-46
|CHFJPY+
|0
|XAGUSD
|75
|EURUSD+
|-23
|BTCUSD
|-11
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD+
|5.3K
|CHFJPY+
|85
|XAGUSD
|1.5K
|EURUSD+
|-20
|BTCUSD
|-28K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +87.90 USD
최악의 거래: -138 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +331.65 USD
연속 최대 손실: -364.03 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Styl gry swing scalping day trading
Możliwość kopiowania prywatnie na podział odprowadzający dla mnie 20% odprowadzane co tydzień więcej informacji priv przez telegram https://t.me/+2W_dLfUgQzs5YmZk
리뷰 없음
