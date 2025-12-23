- Incremento
Total de Trades:
19
Transacciones Rentables:
13 (68.42%)
Transacciones Irrentables:
6 (31.58%)
Mejor transacción:
87.90 USD
Peor transacción:
-39.56 USD
Beneficio Bruto:
435.42 USD (26 982 pips)
Pérdidas Brutas:
-160.66 USD (6 767 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (331.65 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
331.65 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.47
Actividad comercial:
29.80%
Carga máxima del depósito:
22.77%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
2.13
Transacciones Largas:
18 (94.74%)
Transacciones Cortas:
1 (5.26%)
Factor de Beneficio:
2.71
Beneficio Esperado:
14.46 USD
Beneficio medio:
33.49 USD
Pérdidas medias:
-26.78 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-126.32 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-126.32 USD (4)
Crecimiento al mes:
31.43%
Trading algorítmico:
57%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.12 USD
Máxima:
128.90 USD (9.89%)
Reducción relativa:
De balance:
12.86% (129.08 USD)
De fondos:
11.02% (109.54 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|16
|CHFJPY+
|1
|XAGUSD
|1
|EURUSD+
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD+
|223
|CHFJPY+
|0
|XAGUSD
|75
|EURUSD+
|-23
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD+
|19K
|CHFJPY+
|85
|XAGUSD
|1.5K
|EURUSD+
|-20
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Mejor transacción: +87.90 USD
Peor transacción: -40 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +331.65 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -126.32 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live
|2.71 × 7
Styl gry swing scalping day trading
Możliwość kopiowania prywatnie na podział odprowadzający dla mnie 20% odprowadzane co tydzień więcej informacji priv przez telegram https://t.me/+2W_dLfUgQzs5YmZk
