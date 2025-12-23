SeñalesSecciones
Adam Piotrowski

Gold XAU XAG

Adam Piotrowski
0 comentarios
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 31%
VantageInternational-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
19
Transacciones Rentables:
13 (68.42%)
Transacciones Irrentables:
6 (31.58%)
Mejor transacción:
87.90 USD
Peor transacción:
-39.56 USD
Beneficio Bruto:
435.42 USD (26 982 pips)
Pérdidas Brutas:
-160.66 USD (6 767 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (331.65 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
331.65 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.47
Actividad comercial:
29.80%
Carga máxima del depósito:
22.77%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
2.13
Transacciones Largas:
18 (94.74%)
Transacciones Cortas:
1 (5.26%)
Factor de Beneficio:
2.71
Beneficio Esperado:
14.46 USD
Beneficio medio:
33.49 USD
Pérdidas medias:
-26.78 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-126.32 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-126.32 USD (4)
Crecimiento al mes:
31.43%
Trading algorítmico:
57%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.12 USD
Máxima:
128.90 USD (9.89%)
Reducción relativa:
De balance:
12.86% (129.08 USD)
De fondos:
11.02% (109.54 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD+ 16
CHFJPY+ 1
XAGUSD 1
EURUSD+ 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD+ 223
CHFJPY+ 0
XAGUSD 75
EURUSD+ -23
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD+ 19K
CHFJPY+ 85
XAGUSD 1.5K
EURUSD+ -20
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +87.90 USD
Peor transacción: -40 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +331.65 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -126.32 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
FXGT-Live
1.00 × 3
VantageInternational-Live
2.71 × 7
Styl gry swing scalping day trading 

Możliwość kopiowania prywatnie na podział odprowadzający dla mnie 20% odprowadzane co tydzień więcej informacji priv przez telegram  https://t.me/+2W_dLfUgQzs5YmZk


No hay comentarios
2025.12.23 18:05
Share of trading days is too low
2025.12.23 16:05
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 14.29% of days out of the 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 16:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 16:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.