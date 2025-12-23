- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
11 (91.66%)
Loss Trade:
1 (8.33%)
Best Trade:
74.90 USD
Worst Trade:
-1.55 USD
Profitto lordo:
336.50 USD (21 958 pips)
Perdita lorda:
-2.30 USD (151 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (320.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
320.63 USD (10)
Indice di Sharpe:
1.21
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.14%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
215.61
Long Trade:
11 (91.67%)
Short Trade:
1 (8.33%)
Fattore di profitto:
146.30
Profitto previsto:
27.85 USD
Profitto medio:
30.59 USD
Perdita media:
-2.30 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.55 USD (1)
Crescita mensile:
40.51%
Algo trading:
41%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.12 USD
Massimale:
1.55 USD (0.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.17% (1.58 USD)
Per equità:
11.02% (109.54 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|10
|CHFJPY+
|1
|XAGUSD
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|259
|CHFJPY+
|0
|XAGUSD
|75
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|20K
|CHFJPY+
|85
|XAGUSD
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +74.90 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +320.63 USD
Massima perdita consecutiva: -1.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live
|2.71 × 7
Non ci sono recensioni
