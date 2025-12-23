СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / DT COMPOUND INTEREST
Hoang Dinh Thang

DT COMPOUND INTEREST

Hoang Dinh Thang
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 22%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
18
Прибыльных трейдов:
18 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
10.98 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
50.53 USD (50 525 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
18 (50.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
50.53 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.88
Торговая активность:
25.68%
Макс. загрузка депозита:
11.53%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
3 (16.67%)
Коротких трейдов:
15 (83.33%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
2.81 USD
Средняя прибыль:
2.81 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
22.34%
Алготрейдинг:
27%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
12.26% (40.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 18
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 51
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 51K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +10.98 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +50.53 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
55.34 × 158
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
Compound Profit Trading Strategy

Methodology:
Trend Following, multi-timeframe analysis, combined with Supply & Demand, Support & Resistance, price momentum, and capital flow monitoring.

Safe account utilization ratio: 40%.

Monthly net profit target: 10%.

Maximum drawdown: 30%.

Risk management level: 3/7
(30% risk – 70% profit orientation).

Results speak for themselves. Numbers never lie.

Transparency – Safety – Smart Investing – Prosperity Together.


Нет отзывов
2025.12.24 06:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 05:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 07:56
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.23 07:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 07:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
