Всего трейдов:
18
Прибыльных трейдов:
18 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
10.98 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
50.53 USD (50 525 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
18 (50.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
50.53 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.88
Торговая активность:
25.68%
Макс. загрузка депозита:
11.53%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
3 (16.67%)
Коротких трейдов:
15 (83.33%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
2.81 USD
Средняя прибыль:
2.81 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
22.34%
Алготрейдинг:
27%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
12.26% (40.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|51
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|51K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +10.98 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +50.53 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|55.34 × 158
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
Compound Profit Trading Strategy
Methodology:
Trend Following, multi-timeframe analysis, combined with Supply & Demand, Support & Resistance, price momentum, and capital flow monitoring.
Safe account utilization ratio: 40%.
Monthly net profit target: 10%.
Maximum drawdown: 30%.
Risk management level: 3/7
(30% risk – 70% profit orientation).
Results speak for themselves. Numbers never lie.
Transparency – Safety – Smart Investing – Prosperity Together.
Нет отзывов
