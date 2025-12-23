- 자본
- 축소
트레이드:
43
이익 거래:
43 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
16.05 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
145.54 USD (129 776 pips)
총 손실:
0.00 USD
연속 최대 이익:
43 (145.54 USD)
연속 최대 이익:
145.54 USD (43)
샤프 비율:
0.98
거래 활동:
14.46%
최대 입금량:
12.59%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
24 (55.81%)
숏(주식차입매도):
19 (44.19%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
3.38 USD
평균 이익:
3.38 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
55.50%
Algo 트레이딩:
51%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.00 USD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
12.26% (40.60 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|42
|XAGUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|129
|XAGUSD
|16
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|129K
|XAGUSD
|321
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +16.05 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 43
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +145.54 USD
연속 최대 손실: -0.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.34 × 634
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
RoboForex-Pro
|53.00 × 1
Compound Profit Trading Strategy
Methodology:
Trend Following, multi-timeframe analysis, combined with Supply & Demand, Support & Resistance, price momentum, and capital flow monitoring.
Safe account utilization ratio: 40%.
Monthly net profit target: 10%.
Maximum drawdown: 30%.
Risk management level: 3/7
(30% risk – 70% profit orientation).
Results speak for themselves. Numbers never lie.
Transparency – Safety – Smart Investing – Prosperity Together.
리뷰 없음
