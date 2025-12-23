- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|7.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|24.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|40.08 × 130
|
TitanFX-MT5-01
|122.00 × 1
Compound Profit Trading Strategy
Methodology:
Trend Following, multi-timeframe analysis, combined with Supply & Demand, Support & Resistance, price momentum, and capital flow monitoring.
Safe account utilization ratio: 40%.
Monthly net profit target: 10%.
Maximum drawdown: 30%.
Risk management level: 3/7
(30% risk – 70% profit orientation).
Results speak for themselves. Numbers never lie.
Transparency – Safety – Smart Investing – Prosperity Together.
