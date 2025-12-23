- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
15
利益トレード:
15 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
10.98 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
31.18 USD (31 182 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
15 (31.18 USD)
最大連続利益:
31.18 USD (15)
シャープレシオ:
0.78
取引アクティビティ:
22.36%
最大入金額:
11.53%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
40 分
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
2 (13.33%)
短いトレード:
13 (86.67%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
2.08 USD
平均利益:
2.08 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
15.59%
アルゴリズム取引:
26%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
12.26% (40.60 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|31K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +10.98 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +31.18 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|31.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|54.24 × 156
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
Compound Profit Trading Strategy
Methodology:
Trend Following, multi-timeframe analysis, combined with Supply & Demand, Support & Resistance, price momentum, and capital flow monitoring.
Safe account utilization ratio: 40%.
Monthly net profit target: 10%.
Maximum drawdown: 30%.
Risk management level: 3/7
(30% risk – 70% profit orientation).
Results speak for themselves. Numbers never lie.
Transparency – Safety – Smart Investing – Prosperity Together.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
16%
0
0
USD
USD
331
USD
USD
1
26%
15
100%
22%
n/a
2.08
USD
USD
12%
1:200