- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
11
盈利交易:
11 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
10.98 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
26.33 USD (26 331 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
11 (26.33 USD)
最大连续盈利:
26.33 USD (11)
夏普比率:
0.80
交易活动:
10.91%
最大入金加载:
11.53%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
17 分钟
采收率:
0.00
长期交易:
2 (18.18%)
短期交易:
9 (81.82%)
利润因子:
n/a
预期回报:
2.39 USD
平均利润:
2.39 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
13.17%
算法交易:
27%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
6.15% (12.82 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|26K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +10.98 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +26.33 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Compound Profit Trading Strategy
Methodology:
Trend Following, multi-timeframe analysis, combined with Supply & Demand, Support & Resistance, price momentum, and capital flow monitoring.
Safe account utilization ratio: 40%.
Monthly net profit target: 10%.
Maximum drawdown: 30%.
Risk management level: 3/7
(30% risk – 70% profit orientation).
Results speak for themselves. Numbers never lie.
Transparency – Safety – Smart Investing – Prosperity Together.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
13%
0
0
USD
USD
226
USD
USD
1
27%
11
100%
11%
n/a
2.39
USD
USD
6%
1:200