Roberto Lo Porto

MindTrade

Roberto Lo Porto
0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 45%
RadexMarkets-Real 6
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
205
Прибыльных трейдов:
126 (61.46%)
Убыточных трейдов:
79 (38.54%)
Лучший трейд:
83.65 EUR
Худший трейд:
-37.40 EUR
Общая прибыль:
1 626.30 EUR (19 330 pips)
Общий убыток:
-596.23 EUR (12 616 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (328.81 EUR)
Макс. прибыль в серии:
328.81 EUR (26)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
49.46%
Макс. загрузка депозита:
10.18%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
7.37
Длинных трейдов:
102 (49.76%)
Коротких трейдов:
103 (50.24%)
Профит фактор:
2.73
Мат. ожидание:
5.02 EUR
Средняя прибыль:
12.91 EUR
Средний убыток:
-7.55 EUR
Макс. серия проигрышей:
7 (-99.55 EUR)
Макс. убыток в серии:
-139.73 EUR (6)
Прирост в месяц:
11.43%
Годовой прогноз:
138.68%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
139.73 EUR (4.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.93% (139.73 EUR)
По эквити:
6.13% (188.56 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 205
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 1.2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 6.7K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +83.65 EUR
Худший трейд: -37 EUR
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +328.81 EUR
Макс. убыток в серии: -99.55 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RadexMarkets-Real 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BroctagonPrimeMarkets-Live
0.00 × 39
Уважаемый трейдер,

Позвольте рассказать вам одну историю.

Совсем недавно один трейдер по имени Даниэль находился ровно там, где вы находитесь сейчас: он наблюдал за рынком Форекс — стремительным, волатильным, полным возможностей — но не мог превратить это движение в стабильную прибыль.

Он пробовал всё.
Индикаторы, ботов, торговых советников, стратегии с форумов, уроки на YouTube, платные курсы, бессонные ночи перед графиками. И всё же каждая прибыль растворялась в следующей сделке.

Рынок казался головоломкой с потерянными элементами.

Даниэлю никогда не не хватало усилий.
Ему не хватало правильного направления.

Потом он обнаружил нечто, что изменило всё. Это был не секретный индикатор. Не волшебная система. А другой способ видеть рынок — через призму человеческого анализа, а не автоматической реакции.

Это был его первый шаг с MindTrade Signals.

Всего через несколько дней он заметил разницу.
Сигналы были не просто точными.
Они были объяснёнными.
Обоснованными.
Структурированными.

Каждый сигнал основывался на ручной экспертной аналитике — не на случайных стратегиях и не на банальных индикаторах. И впервые Даниэль начал доверять процессу.

Результатом стала не только прибыльность.
А эмоциональная стабильность.
Уверенность.
Контроль.
И возможность, наконец, спокойно дышать во время торговли.

Сегодня у него всё ещё бывают минусовые сделки — потому что они бывают у каждого трейдера.
Но теперь он выигрывает больше, чем проигрывает.
И, что не менее важно: он понимает, почему.

Вот что MindTrade Signals предлагает вам:

– Реальные, действенные сигналы по Форекс на основе профессионального ручного анализа
– Чёткие риск-параметры для защиты вашего капитала
– Прозрачная логика входа
– Человеческий интеллект вместо автоматического шума
– Команду, которая работает на рынке вместе с вами, а не над вами

Потому что Форекс — это не только графики и цифры.
Это психологическая устойчивость, тайминг, дисциплина и способность принимать решения уверенно, когда другие колеблются.

MindTrade Signals создан для трейдеров, уставших от азартной игры и готовых к росту.

Форекс не вознаграждает самых громких, самых быстрых или самых агрессивных.
Он вознаграждает информированных.
Дисциплинированных.
Поддержанных.

Если вы чувствуете этот внутренний импульс — сигнал, что вы способны на большее — прислушайтесь к нему. Именно это чувство сделало вас трейдером. Теперь оно может сделать вас прибыльным трейдером.

Ваш поворотный момент здесь.
Сделайте шаг вперед.
Выберите ясность.
Выберите уверенность.
Выберите MindTrade Signals.


Нет отзывов
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.