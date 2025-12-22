信号部分
Roberto Lo Porto

MindTrade

Roberto Lo Porto
0条评论
可靠性
14
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 47%
RadexMarkets-Real 6
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
211
盈利交易:
131 (62.08%)
亏损交易:
80 (37.91%)
最好交易:
83.65 EUR
最差交易:
-37.40 EUR
毛利:
1 654.29 EUR (19 723 pips)
毛利亏损:
-596.48 EUR (12 625 pips)
最大连续赢利:
26 (328.81 EUR)
最大连续盈利:
328.81 EUR (26)
夏普比率:
0.29
交易活动:
64.65%
最大入金加载:
10.18%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
15 小时
采收率:
7.57
长期交易:
108 (51.18%)
短期交易:
103 (48.82%)
利润因子:
2.77
预期回报:
5.01 EUR
平均利润:
12.63 EUR
平均损失:
-7.46 EUR
最大连续失误:
7 (-99.55 EUR)
最大连续亏损:
-139.73 EUR (6)
每月增长:
12.42%
年度预测:
150.70%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
139.73 EUR (4.63%)
相对跌幅:
结余:
4.93% (139.73 EUR)
净值:
6.13% (188.56 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 211
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 1.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 7.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +83.65 EUR
最差交易: -37 EUR
最大连续赢利: 26
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +328.81 EUR
最大连续亏损: -99.55 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RadexMarkets-Real 6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

BroctagonPrimeMarkets-Live
0.00 × 39
尊敬的外汇交易者，

我想与您分享一个故事。

不久之前，一位名叫丹尼尔的交易者和您处在同样的位置：注视着快速、多变、充满无限机会的外汇市场，却始终无法将这些波动转化为持续的盈利。

他尝试过一切。
指标、机器人、EA策略、论坛策略、YouTube教程、付费课程，甚至无数个失眠的夜晚盯着图表。
然而，每一次盈利似乎都会在下一笔交易中消失不见。

市场就像一幅缺少关键拼图的图画。

丹尼尔从不缺乏努力。
他缺乏的是正确的引导。

直到有一天，他发现了一样改变未来的东西。这不是某个秘密指标，也不是神奇系统，而是一种全新的市场视角——依靠人为判断，而非自动反应。

这就是他与 MindTrade Signals 合作的第一步。

短短几天内，他就感受到了不同。
信号不仅准确，
还清晰明了，
分析充分，
逻辑严谨。

每一个信号都基于专业的人工分析，而不是随机策略或普通指标。丹尼尔第一次开始信任整个过程。

结果不仅是盈利能力。
还有情绪稳定。
自信。
掌控感。
以及终于能在交易中安心呼吸的感觉。

如今，他依然有亏损的交易——因为每位交易者都有。
但现在，他获利多于亏损。
更重要的是：他知道为什么。

这就是 MindTrade Signals 能为您提供的：

– 真实、可执行的外汇信号，基于专业人工分析
– 明确的风险参数，保护您的资金
– 透明的交易逻辑与解析
– 人类智慧，而非自动噪音
– 一个真正与您并肩作战的团队

因为外汇不只是图表和数字。
它是心理韧性、时机把握、纪律性，以及在他人犹豫时做出坚定决策的能力。

MindTrade Signals 专为那些厌倦了盲目赌博、准备迎接成长的交易者而创立。

外汇市场不会奖励最喧闹、最快速或最激进的人。
它奖励的是信息充分的人、
有纪律的人、
受到支持的人。

如果您内心感受到那股力量——告诉您自己能够做得更好、更强——请倾听它。
这股直觉让您成为交易者。
现在，它可以让您成为盈利的交易者。

您的转折点就在此刻。
迈出一步。
选择清晰。
选择自信。
选择 MindTrade Signals


没有评论
