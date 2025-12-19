- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
88
Прибыльных трейдов:
48 (54.54%)
Убыточных трейдов:
40 (45.45%)
Лучший трейд:
27.47 USD
Худший трейд:
-46.00 USD
Общая прибыль:
202.04 USD (317 880 pips)
Общий убыток:
-597.20 USD (292 937 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (44.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
62.44 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.37
Торговая активность:
85.35%
Макс. загрузка депозита:
11.61%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
89
Ср. время удержания:
56 минут
Фактор восстановления:
-0.81
Длинных трейдов:
14 (15.91%)
Коротких трейдов:
74 (84.09%)
Профит фактор:
0.34
Мат. ожидание:
-4.49 USD
Средняя прибыль:
4.21 USD
Средний убыток:
-14.93 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-187.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-187.26 USD (12)
Прирост в месяц:
-17.08%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
406.19 USD
Максимальная:
488.88 USD (20.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.40% (488.43 USD)
По эквити:
5.51% (130.12 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|61
|BTCUSD
|22
|USDJPY
|4
|EURUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-449
|BTCUSD
|58
|USDJPY
|-5
|EURUSD
|0
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-172K
|BTCUSD
|197K
|USDJPY
|-196
|EURUSD
|23
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +27.47 USD
Худший трейд: -46 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +44.49 USD
Макс. убыток в серии: -187.26 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Aglobe-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.11 × 445
|
Exness-MT5Real7
|0.39 × 187
|
FusionMarkets-Live
|0.62 × 42
|
Exness-MT5Real11
|0.68 × 162
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 92
|
ICMarkets-MT5
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|1.20 × 136
|
TeleTRADECY-Sharp ECN
|1.35 × 34
|
Exness-MT5Real5
|1.71 × 629
|
RoboForex-ECN
|1.86 × 7
|
FPMarkets-Live
|1.97 × 39
|
Alpari-Real01
|2.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.61 × 273
|
FXOpen-MT5
|2.78 × 76
|
Coinexx-Live
|2.81 × 124
|
Hankotrade-Live
|3.13 × 94
|
Exness-MT5Real26
|3.21 × 14
|
ICMarkets-MT5-4
|3.26 × 23
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|3.61 × 85
|
VantageInternational-Live
|3.61 × 295
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.63 × 132
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.88 × 756
|
StriforLLC-Live
|4.00 × 2
еще 23...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Trading Instrument：XAUUSD BTCUSD EURUSD USDJPY JP225 USOLI US500
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
35 USD в месяц
-17%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
1
0%
88
54%
85%
0.33
-4.49
USD
USD
20%
1:200