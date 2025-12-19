СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Short term trading
Li Zheng Ping

Short term trading

Li Zheng Ping
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2025 -17%
Exness-MT5Real3
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
88
Прибыльных трейдов:
48 (54.54%)
Убыточных трейдов:
40 (45.45%)
Лучший трейд:
27.47 USD
Худший трейд:
-46.00 USD
Общая прибыль:
202.04 USD (317 880 pips)
Общий убыток:
-597.20 USD (292 937 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (44.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
62.44 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.37
Торговая активность:
85.35%
Макс. загрузка депозита:
11.61%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
89
Ср. время удержания:
56 минут
Фактор восстановления:
-0.81
Длинных трейдов:
14 (15.91%)
Коротких трейдов:
74 (84.09%)
Профит фактор:
0.34
Мат. ожидание:
-4.49 USD
Средняя прибыль:
4.21 USD
Средний убыток:
-14.93 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-187.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-187.26 USD (12)
Прирост в месяц:
-17.08%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
406.19 USD
Максимальная:
488.88 USD (20.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.40% (488.43 USD)
По эквити:
5.51% (130.12 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 61
BTCUSD 22
USDJPY 4
EURUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -449
BTCUSD 58
USDJPY -5
EURUSD 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -172K
BTCUSD 197K
USDJPY -196
EURUSD 23
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +27.47 USD
Худший трейд: -46 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +44.49 USD
Макс. убыток в серии: -187.26 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Aglobe-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.11 × 445
Exness-MT5Real7
0.39 × 187
FusionMarkets-Live
0.62 × 42
Exness-MT5Real11
0.68 × 162
Exness-MT5Real8
1.00 × 92
ICMarkets-MT5
1.00 × 1
Exness-MT5Real2
1.20 × 136
TeleTRADECY-Sharp ECN
1.35 × 34
Exness-MT5Real5
1.71 × 629
RoboForex-ECN
1.86 × 7
FPMarkets-Live
1.97 × 39
Alpari-Real01
2.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
2.61 × 273
FXOpen-MT5
2.78 × 76
Coinexx-Live
2.81 × 124
Hankotrade-Live
3.13 × 94
Exness-MT5Real26
3.21 × 14
ICMarkets-MT5-4
3.26 × 23
EuroTraderGlobal-Server-1
3.61 × 85
VantageInternational-Live
3.61 × 295
Pepperstone-MT5-Live01
3.63 × 132
ICMarketsSC-MT5-2
3.88 × 756
StriforLLC-Live
4.00 × 2
еще 23...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Trading Instrument：XAUUSD BTCUSD EURUSD USDJPY JP225 USOLI US500
Нет отзывов
2025.12.21 15:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.19 10:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 09:23
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 08:23
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 08:23
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.19 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Short term trading
35 USD в месяц
-17%
0
0
USD
1.9K
USD
1
0%
88
54%
85%
0.33
-4.49
USD
20%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.