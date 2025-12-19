信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Short term trading
Li Zheng Ping

Short term trading

Li Zheng Ping
0条评论
1
0 / 0 USD
每月复制 35 USD per 
增长自 2025 -16%
Exness-MT5Real3
1:200
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
103
盈利交易:
55 (53.39%)
亏损交易:
48 (46.60%)
最好交易:
85.87 USD
最差交易:
-46.00 USD
毛利:
330.59 USD (373 195 pips)
毛利亏损:
-705.70 USD (393 983 pips)
最大连续赢利:
14 (44.49 USD)
最大连续盈利:
124.10 USD (2)
夏普比率:
-0.22
交易活动:
87.88%
最大入金加载:
11.61%
最近交易:
55 几分钟前
每周交易:
103
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.67
长期交易:
17 (16.50%)
短期交易:
86 (83.50%)
利润因子:
0.47
预期回报:
-3.64 USD
平均利润:
6.01 USD
平均损失:
-14.70 USD
最大连续失误:
12 (-187.26 USD)
最大连续亏损:
-187.26 USD (12)
每月增长:
-16.22%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
478.26 USD
最大值:
560.95 USD (23.50%)
相对跌幅:
结余:
23.41% (560.53 USD)
净值:
5.51% (130.12 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 70
BTCUSD 28
USDJPY 4
EURUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -411
BTCUSD 40
USDJPY -5
EURUSD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -159K
BTCUSD 138K
USDJPY -196
EURUSD 23
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +85.87 USD
最差交易: -46 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +44.49 USD
最大连续亏损: -187.26 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Aglobe-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.11 × 445
Exness-MT5Real7
0.39 × 187
FusionMarkets-Live
0.62 × 42
Exness-MT5Real11
0.68 × 162
Exness-MT5Real8
1.00 × 92
ICMarkets-MT5
1.00 × 1
Exness-MT5Real2
1.20 × 136
TeleTRADECY-Sharp ECN
1.35 × 34
Exness-MT5Real5
1.71 × 629
RoboForex-ECN
1.86 × 7
FPMarkets-Live
1.97 × 39
Alpari-Real01
2.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
2.61 × 273
FXOpen-MT5
2.78 × 76
Coinexx-Live
2.81 × 124
Hankotrade-Live
3.13 × 94
Exness-MT5Real26
3.21 × 14
ICMarkets-MT5-4
3.26 × 23
EuroTraderGlobal-Server-1
3.61 × 85
VantageInternational-Live
3.61 × 295
Pepperstone-MT5-Live01
3.63 × 132
ICMarketsSC-MT5-2
3.88 × 756
StriforLLC-Live
4.00 × 2
23 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
交易品种：XAUUSD BTCUSD EURUSD USDJPY JP225 USOLI US500
没有评论
2025.12.21 15:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.19 10:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 09:23
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 08:23
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 08:23
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.19 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Short term trading
每月35 USD
-16%
0
0
USD
1.9K
USD
1
0%
103
53%
88%
0.46
-3.64
USD
23%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载