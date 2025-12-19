- 成长
交易:
103
盈利交易:
55 (53.39%)
亏损交易:
48 (46.60%)
最好交易:
85.87 USD
最差交易:
-46.00 USD
毛利:
330.59 USD (373 195 pips)
毛利亏损:
-705.70 USD (393 983 pips)
最大连续赢利:
14 (44.49 USD)
最大连续盈利:
124.10 USD (2)
夏普比率:
-0.22
交易活动:
87.88%
最大入金加载:
11.61%
最近交易:
55 几分钟前
每周交易:
103
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.67
长期交易:
17 (16.50%)
短期交易:
86 (83.50%)
利润因子:
0.47
预期回报:
-3.64 USD
平均利润:
6.01 USD
平均损失:
-14.70 USD
最大连续失误:
12 (-187.26 USD)
最大连续亏损:
-187.26 USD (12)
每月增长:
-16.22%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
478.26 USD
最大值:
560.95 USD (23.50%)
相对跌幅:
结余:
23.41% (560.53 USD)
净值:
5.51% (130.12 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|70
|BTCUSD
|28
|USDJPY
|4
|EURUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-411
|BTCUSD
|40
|USDJPY
|-5
|EURUSD
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-159K
|BTCUSD
|138K
|USDJPY
|-196
|EURUSD
|23
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +85.87 USD
最差交易: -46 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +44.49 USD
最大连续亏损: -187.26 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Aglobe-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.11 × 445
|
Exness-MT5Real7
|0.39 × 187
|
FusionMarkets-Live
|0.62 × 42
|
Exness-MT5Real11
|0.68 × 162
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 92
|
ICMarkets-MT5
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|1.20 × 136
|
TeleTRADECY-Sharp ECN
|1.35 × 34
|
Exness-MT5Real5
|1.71 × 629
|
RoboForex-ECN
|1.86 × 7
|
FPMarkets-Live
|1.97 × 39
|
Alpari-Real01
|2.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.61 × 273
|
FXOpen-MT5
|2.78 × 76
|
Coinexx-Live
|2.81 × 124
|
Hankotrade-Live
|3.13 × 94
|
Exness-MT5Real26
|3.21 × 14
|
ICMarkets-MT5-4
|3.26 × 23
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|3.61 × 85
|
VantageInternational-Live
|3.61 × 295
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.63 × 132
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.88 × 756
|
StriforLLC-Live
|4.00 × 2
交易品种：XAUUSD BTCUSD EURUSD USDJPY JP225 USOLI US500
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月35 USD
-16%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
1
0%
103
53%
88%
0.46
-3.64
USD
USD
23%
1:200