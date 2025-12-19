SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Short term trading
Li Zheng Ping

Short term trading

Li Zheng Ping
0 comentarios
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD al mes
incremento desde 2025 -18%
Exness-MT5Real3
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
109
Transacciones Rentables:
58 (53.21%)
Transacciones Irrentables:
51 (46.79%)
Mejor transacción:
85.87 USD
Peor transacción:
-46.00 USD
Beneficio Bruto:
334.58 USD (374 522 pips)
Pérdidas Brutas:
-755.22 USD (410 001 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (44.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
124.10 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.24
Actividad comercial:
80.82%
Carga máxima del depósito:
11.61%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
83
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
-0.75
Transacciones Largas:
17 (15.60%)
Transacciones Cortas:
92 (84.40%)
Factor de Beneficio:
0.44
Beneficio Esperado:
-3.86 USD
Beneficio medio:
5.77 USD
Pérdidas medias:
-14.81 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-187.26 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-187.26 USD (12)
Crecimiento al mes:
-18.18%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
478.26 USD
Máxima:
560.95 USD (23.50%)
Reducción relativa:
De balance:
23.41% (560.53 USD)
De fondos:
5.51% (130.12 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 76
BTCUSD 28
USDJPY 4
EURUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -456
BTCUSD 40
USDJPY -5
EURUSD 0
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -173K
BTCUSD 138K
USDJPY -196
EURUSD 23
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +85.87 USD
Peor transacción: -46 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +44.49 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -187.26 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Aglobe-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.11 × 445
Exness-MT5Real7
0.39 × 187
FusionMarkets-Live
0.62 × 42
Exness-MT5Real11
0.68 × 162
Exness-MT5Real8
1.00 × 92
ICMarkets-MT5
1.00 × 1
Exness-MT5Real2
1.20 × 136
TeleTRADECY-Sharp ECN
1.35 × 34
Exness-MT5Real5
1.71 × 629
RoboForex-ECN
1.86 × 7
FPMarkets-Live
1.97 × 39
Alpari-Real01
2.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
2.61 × 273
FXOpen-MT5
2.78 × 76
Coinexx-Live
2.81 × 124
Hankotrade-Live
3.13 × 94
Exness-MT5Real26
3.21 × 14
ICMarkets-MT5-4
3.26 × 23
EuroTraderGlobal-Server-1
3.61 × 85
VantageInternational-Live
3.61 × 295
Pepperstone-MT5-Live01
3.63 × 132
ICMarketsSC-MT5-2
3.88 × 756
StriforLLC-Live
4.00 × 2
otros 23...
Trading Instrument：XAUUSD BTCUSD EURUSD USDJPY JP225 USOLI US500
No hay comentarios
2025.12.21 15:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.19 10:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 09:23
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 08:23
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 08:23
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.19 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copiar

