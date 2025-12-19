- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
109
Negociações com lucro:
58 (53.21%)
Negociações com perda:
51 (46.79%)
Melhor negociação:
85.87 USD
Pior negociação:
-46.00 USD
Lucro bruto:
334.58 USD (374 522 pips)
Perda bruta:
-755.22 USD (410 001 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (44.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
124.10 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.24
Atividade de negociação:
82.08%
Depósito máximo carregado:
11.61%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
82
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.75
Negociações longas:
17 (15.60%)
Negociações curtas:
92 (84.40%)
Fator de lucro:
0.44
Valor esperado:
-3.86 USD
Lucro médio:
5.77 USD
Perda média:
-14.81 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-187.26 USD)
Máxima perda consecutiva:
-187.26 USD (12)
Crescimento mensal:
-18.18%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
478.26 USD
Máximo:
560.95 USD (23.50%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.41% (560.53 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.51% (130.12 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|76
|BTCUSD
|28
|USDJPY
|4
|EURUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-456
|BTCUSD
|40
|USDJPY
|-5
|EURUSD
|0
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-173K
|BTCUSD
|138K
|USDJPY
|-196
|EURUSD
|23
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +85.87 USD
Pior negociação: -46 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +44.49 USD
Máxima perda consecutiva: -187.26 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Aglobe-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.11 × 445
|
Exness-MT5Real7
|0.39 × 187
|
FusionMarkets-Live
|0.62 × 42
|
Exness-MT5Real11
|0.68 × 162
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 92
|
ICMarkets-MT5
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|1.20 × 136
|
TeleTRADECY-Sharp ECN
|1.35 × 34
|
Exness-MT5Real5
|1.71 × 629
|
RoboForex-ECN
|1.86 × 7
|
FPMarkets-Live
|1.97 × 39
|
Alpari-Real01
|2.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.61 × 273
|
FXOpen-MT5
|2.78 × 76
|
Coinexx-Live
|2.81 × 124
|
Hankotrade-Live
|3.13 × 94
|
Exness-MT5Real26
|3.21 × 14
|
ICMarkets-MT5-4
|3.26 × 23
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|3.61 × 85
|
VantageInternational-Live
|3.61 × 295
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.63 × 132
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.88 × 756
|
StriforLLC-Live
|4.00 × 2
Trading Instrument：XAUUSD BTCUSD EURUSD USDJPY JP225 USOLI US500
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
35 USD por mês
-18%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
2
0%
109
53%
82%
0.44
-3.86
USD
USD
23%
1:200