Sinais / MetaTrader 5 / Short term trading
Li Zheng Ping

Short term trading

Li Zheng Ping
0 comentários
2 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -18%
Exness-MT5Real3
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
109
Negociações com lucro:
58 (53.21%)
Negociações com perda:
51 (46.79%)
Melhor negociação:
85.87 USD
Pior negociação:
-46.00 USD
Lucro bruto:
334.58 USD (374 522 pips)
Perda bruta:
-755.22 USD (410 001 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (44.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
124.10 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.24
Atividade de negociação:
82.08%
Depósito máximo carregado:
11.61%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
82
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.75
Negociações longas:
17 (15.60%)
Negociações curtas:
92 (84.40%)
Fator de lucro:
0.44
Valor esperado:
-3.86 USD
Lucro médio:
5.77 USD
Perda média:
-14.81 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-187.26 USD)
Máxima perda consecutiva:
-187.26 USD (12)
Crescimento mensal:
-18.18%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
478.26 USD
Máximo:
560.95 USD (23.50%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.41% (560.53 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.51% (130.12 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 76
BTCUSD 28
USDJPY 4
EURUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -456
BTCUSD 40
USDJPY -5
EURUSD 0
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -173K
BTCUSD 138K
USDJPY -196
EURUSD 23
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +85.87 USD
Pior negociação: -46 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +44.49 USD
Máxima perda consecutiva: -187.26 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Aglobe-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.11 × 445
Exness-MT5Real7
0.39 × 187
FusionMarkets-Live
0.62 × 42
Exness-MT5Real11
0.68 × 162
Exness-MT5Real8
1.00 × 92
ICMarkets-MT5
1.00 × 1
Exness-MT5Real2
1.20 × 136
TeleTRADECY-Sharp ECN
1.35 × 34
Exness-MT5Real5
1.71 × 629
RoboForex-ECN
1.86 × 7
FPMarkets-Live
1.97 × 39
Alpari-Real01
2.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
2.61 × 273
FXOpen-MT5
2.78 × 76
Coinexx-Live
2.81 × 124
Hankotrade-Live
3.13 × 94
Exness-MT5Real26
3.21 × 14
ICMarkets-MT5-4
3.26 × 23
EuroTraderGlobal-Server-1
3.61 × 85
VantageInternational-Live
3.61 × 295
Pepperstone-MT5-Live01
3.63 × 132
ICMarketsSC-MT5-2
3.88 × 756
StriforLLC-Live
4.00 × 2
Trading Instrument：XAUUSD BTCUSD EURUSD USDJPY JP225 USOLI US500
Sem comentários
2025.12.21 15:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.19 10:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 09:23
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 08:23
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 08:23
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.19 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
