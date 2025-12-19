シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Short term trading
Li Zheng Ping

Short term trading

Li Zheng Ping
レビュー0件
2週間
0 / 0 USD
月額  35  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -18%
Exness-MT5Real3
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
110
利益トレード:
59 (53.63%)
損失トレード:
51 (46.36%)
ベストトレード:
85.87 USD
最悪のトレード:
-46.00 USD
総利益:
335.18 USD (376 522 pips)
総損失:
-755.34 USD (410 001 pips)
最大連続の勝ち:
14 (44.49 USD)
最大連続利益:
124.10 USD (2)
シャープレシオ:
-0.23
取引アクティビティ:
82.08%
最大入金額:
11.61%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
80
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
-0.75
長いトレード:
17 (15.45%)
短いトレード:
93 (84.55%)
プロフィットファクター:
0.44
期待されたペイオフ:
-3.82 USD
平均利益:
5.68 USD
平均損失:
-14.81 USD
最大連続の負け:
12 (-187.26 USD)
最大連続損失:
-187.26 USD (12)
月間成長:
-18.16%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
478.26 USD
最大の:
560.95 USD (23.50%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.41% (560.53 USD)
エクイティによる:
5.51% (130.12 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 76
BTCUSD 29
USDJPY 4
EURUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -456
BTCUSD 40
USDJPY -5
EURUSD 0
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -173K
BTCUSD 140K
USDJPY -196
EURUSD 23
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +85.87 USD
最悪のトレード: -46 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +44.49 USD
最大連続損失: -187.26 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Aglobe-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.11 × 445
Exness-MT5Real7
0.39 × 187
FusionMarkets-Live
0.62 × 42
Exness-MT5Real11
0.68 × 162
Exness-MT5Real8
1.00 × 92
ICMarkets-MT5
1.00 × 1
Exness-MT5Real2
1.20 × 136
TeleTRADECY-Sharp ECN
1.35 × 34
Exness-MT5Real5
1.71 × 629
RoboForex-ECN
1.86 × 7
FPMarkets-Live
1.97 × 39
Alpari-Real01
2.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
2.61 × 273
FXOpen-MT5
2.78 × 76
Coinexx-Live
2.81 × 124
Hankotrade-Live
3.13 × 94
Exness-MT5Real26
3.21 × 14
ICMarkets-MT5-4
3.26 × 23
EuroTraderGlobal-Server-1
3.61 × 85
VantageInternational-Live
3.61 × 295
Pepperstone-MT5-Live01
3.63 × 132
ICMarketsSC-MT5-2
3.88 × 756
StriforLLC-Live
4.00 × 2
23 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Trading Instrument：XAUUSD BTCUSD EURUSD USDJPY JP225 USOLI US500
レビューなし
2025.12.21 15:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.19 10:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 09:23
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 08:23
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 08:23
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.19 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Short term trading
35 USD/月
-18%
0
0
USD
1.9K
USD
2
0%
110
53%
82%
0.44
-3.82
USD
23%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください