- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
110
利益トレード:
59 (53.63%)
損失トレード:
51 (46.36%)
ベストトレード:
85.87 USD
最悪のトレード:
-46.00 USD
総利益:
335.18 USD (376 522 pips)
総損失:
-755.34 USD (410 001 pips)
最大連続の勝ち:
14 (44.49 USD)
最大連続利益:
124.10 USD (2)
シャープレシオ:
-0.23
取引アクティビティ:
82.08%
最大入金額:
11.61%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
80
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
-0.75
長いトレード:
17 (15.45%)
短いトレード:
93 (84.55%)
プロフィットファクター:
0.44
期待されたペイオフ:
-3.82 USD
平均利益:
5.68 USD
平均損失:
-14.81 USD
最大連続の負け:
12 (-187.26 USD)
最大連続損失:
-187.26 USD (12)
月間成長:
-18.16%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
478.26 USD
最大の:
560.95 USD (23.50%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.41% (560.53 USD)
エクイティによる:
5.51% (130.12 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|76
|BTCUSD
|29
|USDJPY
|4
|EURUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-456
|BTCUSD
|40
|USDJPY
|-5
|EURUSD
|0
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-173K
|BTCUSD
|140K
|USDJPY
|-196
|EURUSD
|23
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +85.87 USD
最悪のトレード: -46 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +44.49 USD
最大連続損失: -187.26 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Aglobe-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.11 × 445
|
Exness-MT5Real7
|0.39 × 187
|
FusionMarkets-Live
|0.62 × 42
|
Exness-MT5Real11
|0.68 × 162
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 92
|
ICMarkets-MT5
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|1.20 × 136
|
TeleTRADECY-Sharp ECN
|1.35 × 34
|
Exness-MT5Real5
|1.71 × 629
|
RoboForex-ECN
|1.86 × 7
|
FPMarkets-Live
|1.97 × 39
|
Alpari-Real01
|2.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.61 × 273
|
FXOpen-MT5
|2.78 × 76
|
Coinexx-Live
|2.81 × 124
|
Hankotrade-Live
|3.13 × 94
|
Exness-MT5Real26
|3.21 × 14
|
ICMarkets-MT5-4
|3.26 × 23
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|3.61 × 85
|
VantageInternational-Live
|3.61 × 295
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.63 × 132
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.88 × 756
|
StriforLLC-Live
|4.00 × 2
Trading Instrument：XAUUSD BTCUSD EURUSD USDJPY JP225 USOLI US500
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
35 USD/月
-18%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
2
0%
110
53%
82%
0.44
-3.82
USD
USD
23%
1:200