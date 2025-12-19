리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Aglobe-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real15 0.00 × 1 Exness-MT5Real12 0.11 × 445 Exness-MT5Real7 0.39 × 187 FusionMarkets-Live 0.62 × 42 Exness-MT5Real11 0.68 × 162 Exness-MT5Real8 1.00 × 92 ICMarkets-MT5 1.00 × 1 Exness-MT5Real2 1.20 × 136 TeleTRADECY-Sharp ECN 1.35 × 34 Exness-MT5Real5 1.71 × 629 RoboForex-ECN 1.86 × 7 FPMarkets-Live 1.97 × 39 Alpari-Real01 2.13 × 8 ICMarketsSC-MT5-4 2.61 × 273 FXOpen-MT5 2.78 × 76 Coinexx-Live 2.81 × 124 Hankotrade-Live 3.13 × 94 ICMarkets-MT5-4 3.26 × 23 EuroTraderGlobal-Server-1 3.61 × 85 VantageInternational-Live 3.61 × 295 Pepperstone-MT5-Live01 3.63 × 132 Exness-MT5Real26 3.86 × 37 ICMarketsSC-MT5-2 3.88 × 756 StriforLLC-Live 4.00 × 2 23 더...