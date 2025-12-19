- 자본
- 축소
트레이드:
240
이익 거래:
142 (59.16%)
손실 거래:
98 (40.83%)
최고의 거래:
85.87 USD
최악의 거래:
-79.50 USD
총 수익:
864.16 USD (1 102 918 pips)
총 손실:
-1 446.12 USD (1 071 286 pips)
연속 최대 이익:
27 (139.23 USD)
연속 최대 이익:
139.23 USD (27)
샤프 비율:
-0.14
거래 활동:
55.55%
최대 입금량:
17.49%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
90
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
-0.87
롱(주식매수):
74 (30.83%)
숏(주식차입매도):
166 (69.17%)
수익 요인:
0.60
기대수익:
-2.42 USD
평균 이익:
6.09 USD
평균 손실:
-14.76 USD
연속 최대 손실:
12 (-187.26 USD)
연속 최대 손실:
-210.46 USD (9)
월별 성장률:
-25.13%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
582.86 USD
최대한의:
665.55 USD (27.89%)
상대적 삭감:
잔고별:
27.76% (665.43 USD)
자본금별:
5.51% (130.12 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|152
|BTCUSD
|81
|USDJPY
|4
|EURUSD
|2
|USOIL
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-654
|BTCUSD
|72
|USDJPY
|-5
|EURUSD
|1
|USOIL
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-234K
|BTCUSD
|266K
|USDJPY
|-196
|EURUSD
|31
|USOIL
|154
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Aglobe-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.11 × 445
|
Exness-MT5Real7
|0.39 × 187
|
FusionMarkets-Live
|0.62 × 42
|
Exness-MT5Real11
|0.68 × 162
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 92
|
ICMarkets-MT5
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|1.20 × 136
|
TeleTRADECY-Sharp ECN
|1.35 × 34
|
Exness-MT5Real5
|1.71 × 629
|
RoboForex-ECN
|1.86 × 7
|
FPMarkets-Live
|1.97 × 39
|
Alpari-Real01
|2.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.61 × 273
|
FXOpen-MT5
|2.78 × 76
|
Coinexx-Live
|2.81 × 124
|
Hankotrade-Live
|3.13 × 94
|
ICMarkets-MT5-4
|3.26 × 23
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|3.61 × 85
|
VantageInternational-Live
|3.61 × 295
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.63 × 132
|
Exness-MT5Real26
|3.86 × 37
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.88 × 756
|
StriforLLC-Live
|4.00 × 2
Trading Instrument：XAUUSD BTCUSD EURUSD USDJPY JP225 USOLI US500
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 35 USD
-25%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
3
0%
240
59%
56%
0.59
-2.42
USD
USD
28%
1:200